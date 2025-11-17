O nouă fotografie oficială cu Regele Charles al III-lea a fost dezvăluită vineri, pentru a marca împlinirea a 77 de ani ai suveranului. Imaginea, realizată la reședința Sandringham, surprinde un cadru verde, în care Charles apare cu un baston – un accesoriu pe care îl mai folosise anterior, dar care apare pentru prima dată într-o fotografie oficială.

Aniversarea vine într-un moment complicat pentru monarhie. În urmă cu câteva săptămâni, Prințul Andrew, fratele regelui, a fost privat de titlurile sale de duce de York și de prinț, după dezvăluirile privind legăturile acestuia cu finanțistul pedocriminal Jeffrey Epstein. Andrew mai trebuie să părăsească și luxosul său domiciliu, Royal Lodge din Windsor, unde a locuit de la începutul anilor 2000.

Regele Charles, aflat deja într-o perioadă delicată din punct de vedere al sănătății – suferind de cancer – și-a petrecut ziua de naștere în sudul Țării Galilor, alături de Regina Camilla. La castelul Cyfarthfa din Merthyr Tydfil a fost organizată o recepție intimă, cu tort aniversar, pentru suveran.

Trooping the Colour, ceremonia oficială care marchează ziua regelui, are loc însă în mod tradițional la începutul lunii iunie, indiferent de data reală a nașterii, fiind însoțită de o paradă militară la Londra. În timp ce Charles continuă să gestioneze efectele scandalului Andrew asupra imaginii familiei regale, Prințul William a fost tot mai vizibil în prim-planul activităților publice, participând recent la summitul liderilor mondiali din Brazilia înaintea COP30 privind clima.

Monarhul britanic, cu doar trei ani de domnie, este deja unul dintre cei mai vârstnici suverani pe care i-a cunoscut Marea Britanie, iar aniversarea sa reflectă atât tradiția, cât și provocările actuale ale familiei regale.