Ce cred bulgarii despre femeia ajunsă președinte. Dezbateri aprinse pe internet: „O marionetă a lui Putin, la fel ca actualul prim-ministru”

Alegerea primei femei în funcția de președinte al Bulgariei a provocat reacții puternice pe rețelele sociale. Într-o postare publicată pe forumul Reddit, utilizatorii au fost chestionați pe această temă. Răspunsurile legate de câștigarea alegerilor de către Iliana Iotova au scos la iveală o combinație de dezamăgire, teamă, cinism și furie față de direcția politică a țării.

Iliana Iotova a câștigat primul mandat obținut prin vot popular Foto: Getty Images

Iliana Iotova, care, din ianuarie 2026, a exercitat funcția de președinte interimar după demisia lui Rumen Radev, a câștigat acum primul mandat obținut prin vot popular, potrivit rezultatelor publicate luni de Comisia Electorală Centrală, după procesarea a 99,95% din buletinele de vot.

Alegerile din 1 noiembrie 2026 sunt primele pe care le-a câștigat direct în fața electoratului, de aceea presa și autoritățile o numesc „prima femeie aleasă președinte al Bulgariei”.

„Bulgaria și-a ales prima femeie președinte. Bulgari, cum vă simțiți?, ”au fost întrebați utilizarorii platformei Reddit pe pagina r/AskBalkans.

Dezbaterea care a urmat s-a concentrat pe orientarea politică și pe relația cu Rusia și mai puți pe dimensiunea istorică a alegerii sale.

Foto: Reddit - r/AskBalkans.

Unul dintre cele mai frecvente răspunsuri a a fost că genul noului președinte este considerat irelevant. Mulți comentatori au insistat că alegătorii ar trebui să judece un politician după idei, competență și integritate.

„Faptul că este femeie este ultimul lucru pe care trebuie să îl știi despre ea”, a scris un utilizator.

Un altul a remarcat: „Genul nu contează. Politicile, calitățile personale și competența sunt cele care contează”.

„Este o marionetă a lui Putin, la fel ca actualul prim-ministru”

Tema dominantă a discuției a fost percepția că noua președintă ar fi apropiată de Rusia și de actuala putere politică de la Sofia. Numeroși comentatori au descris-o drept „marioneta lui Radev” sau chiar „marioneta lui Putin”, formulări care s-au tot repetat în dezbatere.

„Sunt înconjurat de idioți. Genul ei este irelevant. Este o marionetă a lui Putin, la fel ca actualul prim-ministru”, a scris un participant la discuție.

Un alt utilizator a afirmat: „Este clar o marionetă a Rusiei. Problema nu este că este femeie, ci direcția în care ar putea împinge Bulgaria”.

În aceeași linie, un comentator și-a exprimat îngrijorarea că țara s-ar putea îndepărta de Uniunea Europeană: „Trebuie să ne apropiem mai mult de Europa, nu să mergem în direcția opusă”.

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„Un pas înapoi pentru Bulgaria”

Mai multe reacții au descris rezultatul alegerilor drept un regres politic.

„Este un uriaș pas înapoi pentru Bulgaria”, a scris un utilizator care susține că alegătorii mai în vârstă au votat masiv pentru candidată din nostalgie față de perioada comunistă și relațiile apropiate cu Moscova.

Apropierea de Putin, sugerată printr-o fotografie generată cu AI Foto: Reddit - PVanchurov

„Nu am nicio așteptare pozitivă pentru viitorul apropiat”, a comentat altcineva.

Un alt participant a rezumat sentimentul general printr-o formulare scurtă:

„Ne simțim groaznic. Acesta este cel mai jos punct al istoriei noastre politice din ultimii 20 de ani”.

Frustrarea față de absenteismul la vot

Pe lângă criticile la adresa noii președinte, multe comentarii s-au concentrat asupra prezenței scăzute la urne.

„65% dintre oameni nici măcar nu au votat”, a remarcat un utilizator.

Alții au criticat pasivitatea alegătorilor. „Atunci când doar o treime dintre cetățeni participă la vot, este greu să mai vorbești despre o alegere care reflectă voința întregii societăți”, a fost una dintre ideile recurente din discuție.

Un comentator a mers și mai departe: „O prezență de 19-20% ar trebui să anuleze alegerile. Orice rezultat sub 50% nu ar trebui considerat valid”.

„Sper să rămânem alături de Europa și să nu ne întoarcem spre Rusia”,

Deși opiniile negative au dominat conversația, au existat și comentatori care au cerut prudență înainte de a trage concluzii definitive.

„Nu i-aș asculta pe toți profeții apocalipsei de pe Reddit. Timpul va arăta”, a scris un utilizator.

Altul a susținut că rezultatul reflectă sprijinul real de care se bucură actuala putere:

„Majoritatea alegătorilor cred în actualul guvern și își exprimă susținerea votând pentru candidatul pe care acesta l-a susținut”.

„Este bine că avem o femeie președinte, dar sper să rămânem alături de Europa și să nu ne întoarcem spre Rusia”, se arată într-un alt comentariu.