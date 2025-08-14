Cât teritoriu a cucerit Rusia în Ucraina. Putin vrea control total în estul țării

Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se vor întâlni vineri în Alaska pentru a discuta încheierea războiului pe care Moscova îl poartă de trei ani în Ucraina. Liderii urmează să abordeze ideea unui „schimb de teritorii”.

Trump va încerca să recupereze Ucrainei o parte din teritoriile ocupate de Rusia

Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei și vizează controlul total a patru regiuni din est și sudul țării.

Se preconizează ca liderii să discute despre un posibil „schimb de teritorii”, sugerând că Trump ar putea susține un acord prin care Rusia să păstreze controlul asupra unei părți din teritoriul ucrainean pe care îl ocupă în prezent, dar nu în întregime.

La o conferință de presă la Casa Albă, marți, Trump a declarat: „Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritorii importante. Vom încerca să recuperăm o parte din aceste teritorii pentru Ucraina.”

Ideea unui schimb de teritorii sugerează, însă, că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze unele teritorii pe care le controlează în prezent.

Președintele Putin își dorește controlul total al regiunilor estice ale Ucrainei

Luna trecută, Trump a avertizat că sancțiuni mai dure vor fi aplicate dacă Rusia nu va opri luptele în Ucraina în termen de 50 de zile. Acest termen a trecut, iar măsuri noi nu au fost impuse Moscovei, însă SUA au aplicat tarife de 50% pentru India ca sancțiune pentru continuarea achizițiilor de petrol rusesc.

Trump a cerut ca Putin să accepte un armistițiu vineri pentru a evita impunerea de tarife suplimentare altor țări care cumpără active energetice rusești.

Putin a declarat că vrea controlul total asupra regiunilor estice ale Ucrainei, inclusiv Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson, părți dintre acestea fiind anexate de Rusia în 2022, alături de Crimeea, anexată în 2014.

Dacă Kievul ar accepta, ar însemna retragerea trupelor din părți din Lugansk și Donețk, unde s-au concentrat cele mai recente lupte. Bloomberg a raportat pe 8 august că oficialii americani și ruși lucrează la un acord care ar „îngheța războiul” și ar permite Moscovei să păstreze teritoriile ocupate.

În plus, Putin a cerut constant ca Ucraina să rămână un stat neutru, renunțând la ambițiile de a adera la NATO.

Va putea Volodimir Zelensky să renunțe la teritoriile puse în discuție?

Cedarea de teritorii pierdute de Ucraina în acest război și anterior, în 2014, nu este o opțiune acceptată.

Sâmbătă, Zelenski a spus că nu va „oferi” teren Rusiei și că ucrainenii nu vor renunța la pământul lor în favoarea ocupanților ruși.

Mai mult, cedarea oricărui teritoriu ar fi ilegală conform Constituției Ucrainei, potrivit aljazeera.com.

Cât controlează acum Moscova din teritoriul Ucrainei

Rusia ocupă aproximativ o cincime – 114.500 km² – din teritoriul Ucrainei.

Linia frontului activ se întinde pe aproximativ 1.000 km prin regiunile Harkov, Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson.

Rusia controlează aproximativ trei sferturi din regiunile Zaporojie și Herson.

De asemenea, părți mici din regiunile Harkov, Sumi, Mîkolaiiv și Dnipropetrovsk sunt sub ocupație rusă. În regiunile Sumi și Harkov, Rusia controlează aproximativ 400 km². În Dnipropetrovsk, Rusia a preluat o zonă mică lângă graniță.

Rusia controlează aproximativ 46.570 km², sau 88%, din teritoriul cunoscut drept Donbas, format din regiunile Luhansk și Donețk. Rusia ocupă aproape tot Luhansk și trei sferturi din Donețk.

Ucraina mai deține aproximativ 6.600 km² din Donbas, deși Rusia concentrează majoritatea eforturilor în Donețk, încercând să cucerească ultimele orașe importante necontrolate de ea. Aceasta face parte din efortul Rusiei de a securiza așa-numita „centură-fortăreață”.

Ce este centura-fortăreață și cum au reușit ucrainenii să limiteze invazia Rusiei

Centura-fortăreață se întinde pe aproximativ 50 km de-a lungul unui drum strategic între orașele Kostiantînivka și Sloviansk.

Aceasta include orașe-cheie – Sloviansk, Kramatorsk, Drujkivka, Oleksiievo-Drujkivka și Kostiantînivka – care au rămas sub controlul trupelor ucrainene din 2014 și au o importanță strategică majoră ca centre logistice și administrative.

Încercările trupelor ruse de a captura Sloviansk și orașele centurii-fortăreață în 2022-2023 au eșuat, iar contraofensivele ucrainene au îndepărtat forțele ruse de pozițiile-cheie.

„Centura-fortăreață a Ucrainei a servit drept principal obstacol în fața ambițiilor teritoriale ale Kremlinului în Ucraina în ultimii 11 ani”, a raportat pe 8 august Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din Washington, DC, potrivit sursei citate.

Cât a mai avansat trupele trimise de la Kremlin. Situația de pe front, acum

În august, forțele ruse au făcut progrese semnificative, avansând aproximativ 10 km dincolo de linia frontului, concentrându-se în direcțiile Toretsk și estul Pokrovska, în încercarea de a captura centura-fortăreață din sud-vest.

Editorul pe probleme de apărare al Al Jazeera, Alex Gatapoulos, a spus: „Nu sunt sigur ce teritoriu ar avea Ucraina de oferit. Rusia îl deține pe tot și câștigă încet acest conflict, deși cu mari pierderi. Există deja mișcări în jurul Pokrovska în est, iar Kostiantînivka este și ea în pericol de încercuire. Dacă Ucraina nu a construit poziții defensive în adâncime, forțele ruse vor avea capacitatea să iasă în teren deschis. Acesta este un moment foarte periculos pentru Ucraina. Ei au pierdut tot teritoriul rusesc pe care îl luaseră în Kursk și au puțin de oferit la schimb.”

Cum a evoluat războiul de la granița României. S-a intrat într-un impas sângeros

În primele săptămâni ale războiului, Rusia a avansat din nord, est și sud, capturând rapid vaste teritorii ucrainene, cu lupte grele în Irpin, Bucea și Mariupol – ultimul căzut în mai 2022. Asediul Mariupol a fost unul dintre cele mai sângeroase și distructive bătălii ale războiului, cu zeci de mii de civili uciși, potrivit autorităților ucrainene.

Până în martie 2022, Rusia a preluat Centrala Nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, iar până în aprilie 2022 controla 27% din Ucraina.

Până la sfârșitul lui 2022, Ucraina a contraatacat cu succes în Harkov și Herson, recucerind 54% din teritoriul capturat de Rusia de la începutul războiului, reducând terenul ocupat de ruși la doar 18% din țară.

În august 2024, Ucraina a lansat o incursiune semnificativă în regiunea rusă Kursk, marcând o escaladare notabilă a conflictului. Această ofensivă a permis forțelor ucrainene să avanseze aproximativ 10 km în teritoriu rus, capturând circa 250 km², toate recucerite ulterior de Rusia.

Până la sfârșitul lui 2024 și în 2025, războiul a intrat într-un impas sângeros, cu pierderi grele de ambele părți. Totuși, recentele incursiuni rusești spre Sloviansk sugerează posibilitatea unei noi ofensive pentru a prelua teritorii pe care le-a avut dificultăți să le cucerească.

Care era situația dintre Ucraina și Rusia înainte de începerea conflictului militar

Înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, Rusia deținea deja Crimeea, pe care o anexase de la Ucraina în 2014. Moscova sprijinea, de asemenea, separatiștii din regiunea Donbas, ceea ce a dus la crearea autoproclamatelor Republici Populare Donețk și Luhansk. Rusia a recunoscut oficial aceste entități la 21 februarie 2022 și a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei trei zile mai târziu.

Războiul din Ucraina a provocat una dintre cele mai mari și mai rapide crize de strămutare din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace. Potrivit ONU, aproximativ 10 milioane de ucraineni au fost strămutați, ceea ce reprezintă circa 21% din populația țării de dinainte de război. Dintre aceștia, 3,7 milioane rămân strămutați intern în interiorul Ucrainei, iar 6,9 milioane au fugit în străinătate ca refugiați.