Putin e o „ţintă dificilă” pentru spionajul american, dar Trump e încrezător în propria evaluare: „Voi ști în două minute dacă încheiem războiul”

Donald Trump, care a lăudat adesea relația sa cordială cu Vladimir Putin, se arată acum precaut înaintea primului summit cu liderul de la Kremlin după șase ani.

Trump a promis că va negocia rapid un acord de pace chiar înainte de a prelua funcţia. Putin nu numai că a respins propunerile de încetare a focului, dar Rusia şi-a intensificat atacurile asupra Ucrainei în acest an.

Dorinţa lui Trump de a-l înţelege mai bine pe Putin vine în contextul îngrijorării Ucrainei şi a Europei că locatarul de Casa Albă este manipulat de Kremlin, oferindu-i lui Putin o victorie pe scena mondială prin acceptarea unei întâlniri cu acesta pe teritoriul american şi fără prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, scrie News.

Cu toate acestea, unii europeni cred că Trump ar putea avea o abilitate unică de a ajunge la un acord şi sunt încurajaţi de schimbarea politicii sale în legătură cu războiul din ultimele luni.

Miercuri, Trump a avertizat că Rusia va avea de suferit „consecinţe foarte grave” dacă el va considera că Putin nu este încă hotărât să pună capăt războiului cu Ucraina. Trump nu a specificat care ar putea fi aceste consecinţe, dar a ameninţat anterior Moscova cu sancţiuni economice mai severe sau cu impunerea de taxe vamale.

Spionajul american, sceptic în legătură cu Putin

Deşi au existat unele indicii că obiectivele pe termen scurt ale lui Putin în Ucraina s-ar fi schimbat – alimentând optimismul la Casa Albă că se poate ajunge la un acord –, opinia predominantă a comunităţii de informaţii americane este mult mai sceptică.

Putin menţine aceleaşi obiective teritoriale maximaliste pe care le-a avut pe tot parcursul războiului şi s-ar putea folosi de un armistiţiu pentru a-şi reechipa forţele şi, eventual, pentru a face o nouă încercare de a cuceri Kievul, au declarat mai multe persoane familiarizate cu rapoartele recente ale serviciilor de informaţii americane cu privire la Rusia. Şi, în ciuda apelurilor europene pentru garanţii de securitate pentru Ucraina, Putin doreşte în continuare să se asigure că Ucraina nu va adera niciodată la NATO şi că forţele de menţinere a păcii străine nu vor intra pe teritoriul său, au afirmat aceste persoane.

„Putin crede că este pe cale să câştige, aşa că nu are niciun motiv să cedeze”, a declarat o persoană familiarizată cu recentele evaluări ale serviciilor de informaţii americane, care a vorbit sub condiţia anonimatului. „El consideră că ar putea la fel de bine să profite de victoriile obţinute până acum, inclusiv de teritoriul ucrainean pe care l-a cucerit deja cu forţa, şi apoi să facă o nouă încercare pentru a cuceri şi mai mult”, a declarat persoana respectivă.

„Rusia se oferă să oprească războiul dacă obţine tot ce şi-a dorit întotdeauna, inclusiv cererile sale cele mai maximaliste”, a declarat un oficial european pentru CNN. „Şi asta nu ar fi o înţelegere, ar fi o capitulare”, a punctat el.

Putin, ”o țintă dificilă”

Discernerea intenţiilor lui Putin a fost întotdeauna dificilă. Fost ofiţer al KGB, principalul serviciu de securitate al Uniunii Sovietice, Putin are un cerc extrem de restrâns de persoane de încredere şi nu este clar pe cine ascultă în orice moment, potrivit unei persoane familiarizate cu rapoartele recente ale serviciilor secrete americane.

Zecile de ani petrecuţi încercând să-l descifreze pe Putin au oferit SUA o cunoaştere instituţională extraordinară despre acest om. Cu toate acestea, agenţiile de spionaj americane au o părere extrem de vagă despre modul în care acesta ia deciziile de zi cu zi, au declarat mai mulţi oficiali pentru CNN. Kremlinul rămâne ceea ce oficialii serviciilor de informaţii numesc o „ţintă dificilă” – incredibil de greu de penetrat prin mijloacele tradiţionale de spionaj.

Dar SUA au reuşit uneori să obţină informaţii despre planurile lui Putin, cum ar fi decizia sa de a invada Ucraina în 2022. Alte servicii de informaţii străine au pus la îndoială avertismentele americane că liderul rus era pe punctul de a începe un război, notează CNN.

Trump nu are încredere în spionii SUA

Trump şi-a exprimat în trecut scepticismul faţă de comunitatea de informaţii a SUA, în special faţă de evaluările acesteia referitoare la Rusia, şi nu este clar în ce măsură se va baza pe rapoartele serviciilor de informaţii în perspectiva summitului de vineri.

Un oficial american familiarizat cu recentele analize ale serviciilor de informaţii s-a întrebat dacă informatorii lui Trump prezintă adevărul dur al situaţiei, inclusiv opinia larg răspândită că Putin consideră că este în interesul său să continue războiul.

Trump rămâne încrezător că îl poate evalua personal şi rapid pe Putin, afirmând marţi că va şti „probabil în primele două minute” ale întâlnirii dacă se poate ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului.

„M-am înţeles foarte bine cu preşedintele Putin”, a spus Trump referindu-se la primul său mandat, adăugând că summitul de vineri va fi o întâlnire „de sondare”.

Trump este cel care s-a schimbat

Dar, în timp ce Trump se întreabă dacă Putin s-a schimbat, alţii au observat o evoluţie în modul în care şeful Casei Albe gândeşte despre liderul rus.

„Aliaţii europeni spun că cel care s-a schimbat este Trump, atât în ceea ce priveşte confortul în funcţia sa, cât şi în înţelegerea sa despre cine este Putin”, a declarat un oficial american, adăugând că Trump a continuat să-şi schimbe părerea despre Rusia de când a preluat funcţia la începutul acestui an.

„Abordarea sa de la începutul lunii ianuarie a fost naivă... Acum, europenii spun că a înţeles în sfârşit că Putin este un lider criminal”, a declarat oficialul american.

Furia crescândă a lui Trump faţă de Putin a început la începutul verii, în momentul în care trimisul special Steve Witkoff, principalul interlocutor al lui Trump cu Rusia, îşi exprima şi el frustrarea faţă de Kremlin, a declarat o persoană familiarizată cu problema. Witkoff a comentat în privat că ruşii „ne duc de nas”, a spus persoana respectivă.

Trump a început, de asemenea, să folosească frecvent injurii când vorbea despre Putin în întâlniri private, au spus persoane care au participat la aceste întâlniri. Era clar că perspectiva lui Trump se schimba, au spus ei.

„Furia lui era palpabilă”, a spus o persoană care a participat la o întâlnire privată între Trump şi un lider european.

Prioritățile lui Putin

Există unele semnale că obiectivele pe termen scurt ale lui Putin s-ar fi schimbat, acesta fiind dispus să accepte nişte câştiguri teritoriale în Ucraina şi să consolideze acordurile economice pentru Rusia, a declarat o sursă familiarizată cu serviciile de informaţii. Dar este puţin probabil ca Putin să adopte această poziţie la începutul negocierilor.

În ultimele săptămâni ale administraţiei Biden, oficialii serviciilor de informaţii americane i-au avertizat pe actualii consilieri ai lui Trump că pentru Putin, controlul asupra Ucrainei rămâne prioritatea principală, alături de supravieţuirea propriului regim, potrivit unei persoane familiarizate cu discuţiile. Oficialii au avertizat, de asemenea, că preşedintele rus este dornic să exploateze orice percepţie de grabă în negocieri, a adăugat persoana respectivă.

Putin a pariat totul pe Ucraina şi nu a dat semne că ar ceda, indiferent de costuri, le-au spus oficialii serviciilor de informaţii consilierilor lui Trump, potrivit persoanei familiarizate cu discuţiile.

Deşi analiştii au afirmat că ambiţiile imperiale ale lui Putin cu privire la Ucraina erau de mult stabilite, consilierii lui Trump i-au spus preşedintelui că pandemia de coronavirus este cel puţin parţial responsabilă pentru orice schimbare a lui Putin de la ultima sa întâlnire cu Trump din 2019, potrivit a trei persoane familiarizate cu problema. Discuţia despre posibila schimbare a lui Putin a avut loc în contextul în care Trump era nedumerit de faptul că nu reuşeşte să-l convingă pe Putin să accepte încetarea războiului din Ucraina.

„Mulţi dintre cei din jurul lui Trump încearcă acum să-i inducă ideea că Putin s-a schimbat, astfel încât să aibă un motiv să spună că nu s-a înşelat în impresia iniţială pe care a avut-o la preluarea mandatului, că Putin este un om bun”, a declarat o persoană familiarizată cu problema.

Un oficial al Casei Albe a declarat că Trump este „eficient în politica externă datorită capacităţii sale de a privi pe oricine în ochi, prieten sau duşman, pentru a încheia acorduri mai bune pentru ţară sau pentru a aduce pace în conflictele din întreaga lume”.

Efectul pandemiei asupra lui Putin

În perioada care a precedat invazia rusă din Ucraina în 2022, unii oficiali ai serviciilor secrete americane credeau că Putin devenea din ce în ce mai paranoic, probabil din cauza izolării prelungite din timpul pandemiei.

În timpul pandemiei, el a părăsit rar reşedinţa sa somptuoasă de la periferia Moscovei. Apariţiile sale publice s-au limitat în mare parte la videoconferinţe televizate cu oficiali ai cabinetului rus. Oricine se întâlnea cu Putin trebuia să intre mai întâi în carantină timp de două săptămâni, inclusiv veteranii din al Doilea Război Mondial care au împărţit scena în aer liber cu Putin în Piaţa Roşie în timpul unei parade militare.

Măsurile extreme de precauţie pentru a proteja sănătatea liderului – Putin avea 68 de ani în primul an al pandemiei – i-au restrâns în cele din urmă cercul social. Tehnocraţii ruşi care ar fi fost împotriva războiului au avut mai puţine contacte cu Putin decât extremiştii, spun analiştii ruşi.

Un raport al serviciilor secrete americane distribuit la începutul anului 2022 către mai multe agenţii cita o sursă care afirma că Putin devenise în comportament „extrem de îngrijorător şi imprevizibil”.

Astăzi, Putin nu mai este cu siguranţă la fel de izolat ca în timpul pandemiei, dar rămâne dificil de descifrat chiar şi pentru ţările cele mai apropiate de Kremlin.

Cum îl văd ucrainenii pe Putin

Evaluările serviciilor de informaţii ucrainene cu privire la Putin din ultimii ani au fost mai îndrăzneţe – uneori greu de crezut – decât cele ale omologilor lor americani şi europeni. Generalul-locotenent Kirilo Budanov, şeful serviciilor secrete ucrainene, a afirmat că Putin are mai multe sosii care apar adesea în public în locul preşedintelui real. Budanov a pus sub semnul întrebării chiar şi dacă „adevăratul Putin” mai este în viaţă.

Pe măsură ce războiul se prelungeşte în al patrulea an, determinarea lui Putin de a cuceri Ucraina s-a intensificat, făcându-l un interlocutor la negocieri şi mai dificil decât în trecut, au afirmat oficiali şi experţi americani.

„În acest moment, el crede că, dacă Rusia nu câştigă acest război, nu va mai fi la putere”, spune Angela Stent, fost ofiţer de informaţii pentru Rusia la Departamentul de Stat şi expertă renumită în Rusia post-sovietică. „Aşadar, s-a produs o schimbare în modul în care el percepe Occidentul şi în determinarea sa de a riposta, dar cred că, probabil, convingerile sale fundamentale nu s-au schimbat”, a spus experta.

Această determinare i-a făcut pe europeni să fie din ce în ce mai îngrijoraţi că Trump va fi atras într-un acord care nu face decât să recompenseze Rusia pentru invazie.

Zelenski a avertizat săptămâna aceasta că Putin va încerca să-l înşele pe Trump când se vor întâlni. Preşedintele ucrainean a declarat luni că agenţiile sale de informaţii au raportat că Putin „nu se pregăteşte în niciun caz pentru un armistiţiu sau pentru sfârşitul războiului”.

„Putin este hotărât să prezinte întâlnirea cu America drept o victorie personală şi apoi să continue să acţioneze exact ca înainte, exercitând aceeaşi presiune asupra Ucrainei”, a scris Zelenski într-o postare pe X.

Ce a convenit Trump cu europenii

Săptămâna trecută, Witkoff i-a lăsat pe aliaţii europeni „confuzi şi neliniştiţi” după ce europenilor li s-a spus că a discutat despre controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene în schimbul unui armistiţiu, a declarat un diplomat european.

Însă Trump pare să fi convenit într-o convorbire telefonică cu europenii înaintea summitului cu Putin că teritoriul ucrainean nu este subiect de negociere pentru el, ci pentru Zelenski, au declarat diplomaţi europeni.

Totuşi, analiştii au afirmat că accentul pus de oficialii administraţiei Trump pe schimbul teritorial indică faptul că aceştia ar putea să nu înţeleagă încă obiectivele mai mari ale lui Putin.

„Putin este mult mai ideologic astăzi decât era în anii anteriori”, a declarat Michael McFaul, fost ambasador al SUA în Rusia. „El nu este un lider tranzacţional, aşa cum mulţi din Occident au presupus adesea în trecut, ci este mai motivat de idei imperiale. Este greu să negociezi cu o persoană cu o astfel de mentalitate”, a avertizat McFaul.