Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
Putin forțează cucerirea Dombasului, înaintea discuțiilor cu Trump. Bombardiere americane sosesc în Europa

Război în Ucraina
Publicat:

Cu doar câteva zile înaintea unui summit prevăzut între Donald Trump și Vladimir Putin, forțele ruse au lansat o ofensivă terestră accelerată în estul Ucrainei, încercând să ocupe cât mai mult teritoriu din regiunea Donbas. Potrivit informațiilor furnizate de oficiali militari ucraineni și surse diplomatice, avansul ar putea oferi Rusiei un avantaj substanțial în negocierile privind o eventuală încetare a ostilităților.

trupe ruse ucraina/ FOTO: Getty Images

Ofensiva, concentrată în apropiere de Dobropillia, în regiunea Donețk, a implicat pătrunderi de până la 15 kilometri în linia defensivă ucraineană, în special în zonele din jurul localităților Kostiantynivka și Pokrovsk. Statul Major al armatei ucrainene a raportat mișcări agresive ale unor grupuri rusești de recunoaștere și sabotaj, în timp ce autoritățile de la Kiev au negat că ar fi fost înregistrate căderi teritoriale majore.

Donbas, din nou epicentrul tensiunilor

Regiunea Donbas, centrul industrial al estului Ucrainei, rămâne miza principală a ofensivei ruse. În cazul în care Moscova va reuși să mențină controlul asupra teritoriilor recent ocupate, orașul Kramatorsk – un bastion strategic aflat încă sub control ucrainean – ar putea fi izolat. Căderea acestuia ar marca, practic, preluarea aproape completă a regiunii de către Rusia.

În prezent, forțele ruse controlează aproximativ 70% din regiunea Donețk. O eventuală consolidare a pozițiilor câștigate recent ar putea permite Kremlinului să revendice o influență sporită în cadrul negocierilor cu SUA.

Negocieri cu miză ridicată

Conform unor surse diplomatice citate de Bloomberg, Washingtonul și Moscova discută despre o posibilă înțelegere privind delimitarea post-conflict a teritoriilor. Președintele Trump a declarat că va purta discuții directe cu Putin pe 15 august, la un summit organizat în Alaska – un loc cu semnificație simbolică, având în vedere istoria sa legată de Imperiul Țarist.

Zelenski, aflat într-o serie de consultări cu liderii europeni, a avertizat că Ucraina nu va accepta niciun acord care presupune renunțarea la teritoriile aflate încă sub controlul său. Într-o declarație recentă, președintele ucrainean a afirmat că o astfel de cedare ar fi neconstituțională și ar reprezenta un precedent periculos pentru viitor.

Rusia nu dă semne că își dorește cu adevărat pacea. Dimpotrivă, mobilizează forțe și testează vulnerabilitățile noastre defensive”, a precizat liderul ucrainean într-un mesaj adresat partenerilor internaționali.

Statele Unite au desfășurat bombardiere strategice B-1B Lancer în Europa

În paralel cu tensiunile de pe teren, Statele Unite au desfășurat bombardiere strategice B-1B Lancer în Europa, într-un gest de solidaritate cu aliații NATO și de descurajare a unor eventuale ambiții rusești suplimentare. Surse din domeniul apărării au declarat că este vorba despre un exercițiu de proiecție a capacității de reacție militară rapidă a SUA pe continentul european.

bombardiere B 1B Lancer/FOTO:X
Citește și: Trump declară Rusia „o amenințare extraordinară” la adresa SUA, în contextul în care Putin pare pregătit să ignore termenul-limită privind războiul din Ucraina

„Mesajul este clar: suntem capabili să lovim decisiv dacă va fi nevoie,” a transmis un oficial citat de UK Defence Journal.

O pace negociată sau o capcană diplomatică?

Summitul din Alaska este văzut de unii analiști ca o posibilă oportunitate de detensionare, însă alții avertizează asupra riscurilor unei înțelegeri forțate. Trump a sugerat public că un compromis teritorial ar fi inevitabil, vorbind despre un „schimb de teritorii” care să servească „intereselor ambelor părți”.

Însă pentru Kiev, astfel de propuneri sunt greu de acceptat. În plus, prezența tot mai activă a Coreei de Nord în sprijinul Rusiei – confirmată de serviciile de informații ucrainene, care indică trimiterea a peste 11.000 de soldați nord-coreeni pentru antrenamente în vestul Rusiei – adaugă un nou strat de complexitate situației.

Presiune pe aliați

Zelenski a sosit la Berlin pentru o serie de întâlniri cu lideri europeni, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și lideri ai UE și NATO. Obiectivul: un front comun care să respingă eventuale presiuni ale Washingtonului pentru o pace în defavoarea Ucrainei.

„Nu trebuie să repetăm greșelile trecutului și să permitem Rusiei să câștige timp sau teren sub pretextul negocierilor,” a transmis președintele ucrainean într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Oficialii europeni au reiterat dreptul Ucrainei de a-și decide singură viitorul și au subliniat că „granițele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”.

De ce e Putin încântat de locul de desfășurare a întâlnirii

Expertul în Rusia, colonelul Hamish de-Bretton Gordon, a declarat că există și alte motive pentru care Putin este probabil încântat de Alaska ca punct de întâlnire. El a spus: „Președintele Putin este absolut obsedat de propria sa securitate și de dorința sa de a nu părăsi spațiul aerian prietenos. Alaska nu este prea mare – ar fi doar câțiva kilometri în spațiul aerian internațional”.

Citește și: Zelenski se întâlnește cu Merz la Berlin, înainte de videoconferința cu Trump și liderii europeni

Aceasta înseamnă, de asemenea, că puterea rusă se întoarce pe teritoriul care a aparținut odată Țarului Rusiei. Predecesorul îndepărtat al lui Putin, țarul Aleksandru al II-lea, l-a vândut Americii în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari. Marele stat Alaska este, de asemenea, foarte departe de Europa și de toți diplomații enervanți care îl calcă pe nervi pe Putin.

Alegerea locului de întâlnire între superputerile rivale are o semnificație enormă. De multe ori, întâlnirile tensionate au avut ca fundal Washingtonul sau Moscova, precum și Geneva, Viena și chiar un vas de croazieră sovietic. Dar oficialii din Alaska sunt încântați că teritoriul lor înghețat va găzdui pentru prima dată un summit al superputerilor. Poziția sa geografică îl face automat o opțiune logică, fiind situat direct între SUA și întinderea estică a Rusiei. Se poate vedea teritoriul rus stând pe pământul Alaskăi - dacă te afli pe insula Little Diomede și privești spre Big Diomede.

În lume

