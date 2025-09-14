Ucraina lovește din nou în Crimeea. Nodul de comunicații al Flotei ruse din Marea Neagră, țintă a atacului

Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat că au lovit un nod de comunicații al Flotei ruse din Marea Neagră, amplasat pe teritoriul bazei experimentale de cercetare nr. 184 din Sevastopol, oraș aflat sub ocupație rusă. Atacul a avut loc în noaptea de 11 septembrie, potrivit comunicatului oficial difuzat pe canalul de Telegram al Marinei ucrainene.

Nodul de comunicații vizat asigura coordonarea unităților navale ruse din Marea Neagră, ceea ce îl transforma într-o verigă esențială a infrastructurii de comandă. Marina ucraineană a publicat și imagini care arată distrugerile provocate de atac, însă informațiile nu au putut fi verificate independent de presa internațională.

Acțiunea vine la doar câteva zile după ce comandantul Forțelor Navale, Oleksii Neijpapa, confirmase distrugerea unui vas de mare viteză al Flotei ruse, în timp ce acesta încerca să transporte un detașament de parașutiști pe țărmul Tendrei. În urma acelei operațiuni, șapte militari ruși au fost eliminați și alți patru răniți.

Sevastopolul, bază istorică a Flotei ruse din Marea Neagră, a devenit ținta preferată a atacurilor ucrainene cu drone maritime, rachete și drone de mare distanță. Presiunea constantă exercitată de Kiev a forțat Kremlinul să își reducă vizibil prezența navală în Crimeea.

În ultimele luni, Ucraina a reușit să distrugă mai multe nave importante – de la nava de desant Caesar Kunikov până la corveta cu rachete Ivanoveț și nave de patrulare precum Sergei Kotov. Totodată, atacurile cu drone s-au extins și asupra altor puncte strategice ale Flotei ruse, inclusiv la Novorossiisk, portul din Krasnodar aflat dincolo de strâmtoarea Kerci.