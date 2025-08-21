Care sunt cele trei locații propuse de Volodimir Zelenski pentru întâlnirea cu Vladimir Putin. Rusia nu are încă un răspuns

Președintele ucrainean a făcut mai multe declarații pe diverse subiecte, precum o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin, poziția Rusiei pe teren sau rolul Chinei, relatează Le Figaro.

Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, într-o discuție cu un grup de media, printre care și AFP, că vede posibilă o întâlnire cu Vladimir Putin după un acord privind garanțiile de securitate pentru Kiev.

Întâlnirea ar putea avea loc în Elveția, Austria sau Turcia, potrivit președintelui ucrainean.

Zelenski a mai spus că „Rusia își concentrează trupele în partea ocupată a regiunii Zaporijjia, în sudul Ucrainei, în vederea unei posibile ofensive”, scrie Mediafax.

Conform liderului ucrainean, Moscova își trimite forțele în această zonă din regiunea rusă Kursk.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 18 august, după o întâlnire cu Zelenski și aliații europeni, că se fac pregătiri pentru un summit față în față. Cancelarul german Friedrich Merz, care a participat la discuții, a spus că întâlnirea ar putea avea loc în două săptămâni.

Autoritățile ruse nu au anunțat încă oficial că au acceptat o astfel de întâlnire.