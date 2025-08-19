search
Marți, 19 August 2025
Ungaria ar putea găzdui prima întâlnire directă între Zelenski și Putin de la începutul războiului

Război în Ucraina
Publicat:

Discuțiile dintre președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc în Ungaria, au informat surse din administrația americană.

Zelenski și Putin s-ar putea întâlni în Ungaria FOTO Arhivă
Întâlnirea ar marca prima confruntare directă dintre Zelenski și Putin de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, în februarie 2022. Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată la Paris, în decembrie 2019, în cadrul negocierilor din Formatul Normandia, mediate de Franța și Germania, notează Kyiv Independent.

În aprilie, parlamentul Ungariei a votat pentru retragerea țării din Curtea Penală Internațională (CPI), ceea ce i-ar putea permite lui Putin să viziteze țara în pofida mandatului de arestare emis în 2023 pentru răpirea copiilor ucraineni.

Premierul ungar Viktor Orbán, al cărui guvern este perceput pe scară largă drept autoritar, a blocat sau a întârziat ajutoarele militare pentru Ucraina, a menținut relațiile cu Putin și a repetat narațiunile Kremlinului.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 18 august, după o întâlnire cu Zelenski și aliații europeni, că se fac pregătiri pentru un summit față în față. Cancelarul german Friedrich Merz, care a participat la discuții, a spus că întâlnirea ar putea avea loc în două săptămâni.

Autoritățile ruse nu au anunțat încă oficial că au acceptat o astfel de întâlnire.

Președintele francez Emmanuel Macron, prezent și el la discuțiile de la Casa Albă, a declarat pe 19 august că summitul ar trebui să aibă loc în Europa, adăugând că el preferă Geneva ca locație neutră.

„Va fi o țară neutră, deci poate Elveția, eu pledez pentru Geneva sau o altă țară. Ultima dată când au avut loc discuții bilaterale a fost la Istanbul”, a spus Macron pentru postul francez LCI.

Neutralitatea de lungă durată a Elveției a făcut din această țară o gazdă preferată pentru negocieri internaționale, unde părțile se pot întâlni fără percepția de părtinire.

Ministrul elvețian de Externe, Ignazio Cassis, a declarat că țara este dispusă să găzduiască summitul, subliniind experiența Elveției în organizarea unor astfel de evenimente, a relatat Swissinfo.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a propus, de asemenea, în iulie, ca Turcia să fie o posibilă locație. Delegațiile ucraineană și rusă au desfășurat anterior trei runde de negocieri directe în această țară.

Zelenski a afirmat în repetate rânduri disponibilitatea sa pentru negocieri directe. Pe 18 august, el a spus că este pregătit să discute chestiuni teritoriale direct cu Putin.

Președintele rus a evitat până acum să se întâlnească cu Zelenski, în ciuda declarațiilor privind deschiderea față de dialog.

