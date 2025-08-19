Putin ar fi propus o întâlnire cu Zelenski la Moscova

Liderul rus Vladimir Putin a fost de acord să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, dar a propus ca liderul ucrainean să vină la Moscova, a relatat AFP.

Agenția franceză citează două surse la curent cu convorbirea telefonică care a avut loc dintre președintele american Donald Trump și Putin luni, în timpul summitului de la Washington.

„Putin a menționat Moscova” în timpul apelului lor de luni, a declarat una dintre surse pentru AFP, adăugând că Zelenski a spus „nu”.

Amintim că la sfârșitul conferinței de presă comune din Alaska, președintele rus i-a propus lui Trump ca următoarea lor întâlnire să aibă loc la Moscova.

„Data viitoare, la Moscova”, a spus Putin în engleză, luându-l total prin surprindere pe Trump.

Într-un interviu acordat Fox News marți, președintele american a lăsat de înțeles că aproape că a stabilit o întâlnire bilaterală Putin-Zelenski când a întrerupt întâlnirea cu liderii europeni pentru a-l suna la o oră târzie, după miezul nopții la Moscova.

„Am aranjat întrucâtva cu Putin și Zelenski, ei sunt cei care trebuie să ia deciziile, noi suntem la 11.000 de kilometri distanță”, a spus Trump.

Trump a mai dezvăluit că apelul nu a avut loc în prezența liderilor europeni, întrucât ar fi fost un gest „lipsit de respect față de președintele Putin”.

„L-am sunat pe președintele Putin și încercăm să stabilim o întâlnire cu președintele Zelenski și vom vedea ce se întâmplă, iar apoi, dacă va fi bine, voi merge la trilaterală”, a adăugat Trump.