Duminică, 7 Septembrie 2025
Analiză Povestea criptomonedelor. Nașterea unei industrii care a schimbat lumea

Industria criptomonedelor a parcurs un drum spectaculos în ultimii ani. Ceea ce a început, în urma crizei financiare din 2008, ca un experiment radical, s-a transformat treptat într-o forță care modelează piețele financiare la nivel global.

Creșterile abrupte și corecțiile dramatice nu au fost simple fluctuații, ci etapele firești ale consolidării unui nou sistem financiar, care dovedește astăzi reziliență și potențial de durată, potrivit unei analize de piață.

Cum a început ascensiunea criptomonedelor

Povestea începe cu Bitcoin, primit inițial cu mult scepticism. O entitate anonimă, cunoscută sub numele de Satoshi Nakamoto, a publicat un document în care propunea un „sistem electronic de numerar direct între utilizatori” cu o ofertă fixă de 21 de milioane de monede.

La început părea un concept greu de înțeles. Însă mesajul ascuns în primul bloc minat al Bitcoin - „The Times, 3 ianuarie 2009: Cancelarul este pe punctul de a aproba al doilea plan de salvare pentru bănci” - a fost o declarație puternică. Nu era vorba doar despre o nouă formă de bani, ci despre încredere. Ideea unui activ cu ofertă fixă, descentralizat și neatârnat de băncile centrale, a schimbat regulile jocului, se arată în analiza Bitget. Celebra tranzacție din 2010, în care 10.000 BTC au fost plătiți pentru o pizza, poate părea banală astăzi, dar atunci a demonstrat că această monedă digitală putea fi folosită în comerțul real.

A urmat o perioadă de experimentare

Anii care au urmat au fost marcați de încercări și erori. Au apărut monede alternative la Bitcoin, așa-numitele altcoins, și a avut loc primul eveniment de halving în 2012, care a redus la jumătate recompensa primită de mineri pentru validarea tranzacțiilor, limitând astfel ritmul de apariție a noilor BTC. Acest mecanism a contribuit la o creștere spectaculoasă a prețului, de la 12 dolari la peste 1.200 într-un singur an. Tot în acea perioadă, primul Initial Coin Offering (ICO), lansat de proiectul Mastercoin în 2013, a deschis o nouă cale de finanțare, ocolind capitalul de risc tradițional, explică Vugar Usi Zade.

Au apărut, astfel, concepte fundamentale precum stablecoins, menite să ofere stabilitate, sau NFT-urile, care aveau să explodeze câțiva ani mai târziu. Piața era însă încă fragilă, iar falimentul platformei Mt. Gox, în urma unui atac cibernetic, a fost un avertisment dur. Cu toate acestea, inovația înflorea și se punea baza ecosistemului divers pe care îl vedem astăzi.

Era Ethereum a luat naștere

Lansarea Ethereum, în 2015, a marcat un punct de cotitură. Dacă Bitcoin a dovedit că o monedă descentralizată este posibilă, Ethereum a arătat că întreaga lume descentralizată poate fi construită pe blockchain. Introducerea contractelor inteligente a fost revoluționară, permițând dezvoltatorilor să creeze totul, de la burse descentralizate la aplicații financiare complexe.

Creșterea nu a fost lipsită de probleme: atacul asupra „The DAO” în 2016 a zguduit comunitatea, iar schimbarea majoră a regulilor ce a urmat, a fost dificilă, dar necesară. Mai apoi, explozia ICO-urilor din 2017 a adus miliarde în industrie și a stimulat apariția de noi platforme și burse.

Navigând prin turbulențe și câștigând legitimitate

Perioada de după 2019 a demonstrat reziliența sectorului. Boom-ul DeFi din 2020 a arătat potențialul unui sistem financiar deschis, fără restricții, iar frenezia NFT din 2021 a dovedit că tehnologia blockchain poate depăși sfera financiară, pătrunzând în artă, jocuri și cultură. Adoptarea Bitcoin ca mijloc legal de plată de către El Salvador a fost un moment istoric, greu de imaginat anterior, subliniază directorul operațional Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede.

Cele mai recente evoluții au adus o legitimitate și mai mare. În 2023 și 2024, reglementările au început să prindă contur, Uniunea Europeană aprobând regulamentul MiCA, care oferă un cadru clar pentru furnizorii de servicii cripto. În SUA, după ani de opoziție, aprobarea ETF-urilor spot pe Bitcoin, în ianuarie 2024, a reprezentat o validare fără precedent. A fost semnalul că finanțele tradiționale nu doar că acceptă criptomonedele, ci construiesc punți către acestea. Iar în decembrie 2024, Bitcoin a atins pentru prima dată pragul de 100.000 de dolari, confirmându-și poziția de activ legitim.

Care sunt perspectivele de viitor

„Călătoria” criptomonedelor a fost, fără îndoială, extraordinară. Piața a ajuns să fie mai matură, mai reglementată și mai integrată. Chiar dacă provocările nu s-au încheiat, faptul că industria a rezistat și s-a reinventat de atâtea ori demonstrează puterea acestei tehnologii. Viitorul finanțelor va fi, inevitabil, modelat de aceste active digitale, iar asta aduce cu sine oportunități uriașe pentru noua generație, a declarat Vugar Usi Zade, director operațional Bitget

Economie

