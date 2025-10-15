SUA au confiscat bitcoin de 15 miliarde de dolari, dintr-o escrocherie în Cambodgia. Cum funcționa schema

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite (DOJ) a anunţat marţi că a confiscat bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniţi dintr-o amplă schemă de fraudă criptografică de tip „pig butchering”, operată din Cambodgia.

Este cea mai mare acţiune de confiscare din istoria DOJ, spun procurorii federali, notează News.ro, care citează CNBC.

„Pig butchering” este o metodă de „îngrăşare a victimei” înainte de a o înşela.

Cunoscut şi sub numele de Vincent, Chen Zhi, principalul suspect, este acuzat că a condus reţeaua frauduloasă, dar se află încă în libertate, a precizat biroul procurorului din districtul estic al statului New York.

Potrivit rechizitoriului, Zhi este fondatorul şi preşedintele grupului Prince Holding Group, un conglomerat multinaţional cu sediul în Cambodgia, implicat în operarea unor complexe de muncă forţată utilizate pentru fraude financiare online.

„Persoanele ţinute împotriva voinţei lor în aceste companii erau obligate să participe la escrocherii de investiţii în criptomonede, cunoscute sub denumirea de pig butchering, care au furat miliarde de dolari de la victime din Statele Unite şi din întreaga lume”, se arată în comunicatul oficial al DOJ.

Victimele, manipulate psihologic

Schema „pig butchering” presupune manipularea psihologică a victimelor prin conversaţii online de durată, menite să câştige încrederea acestora înainte de a le convinge să investească sume mari în platforme false de criptomonede.

Autorităţile americane colaborează cu parteneri internaţionali pentru a-l localiza pe Chen Zhi şi pentru a desfiinţa complet reţeaua de fraudă. Ancheta rămâne în desfăşurare.