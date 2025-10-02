Video Zeci de tinere, obligate să se prostitueze de proxeneți ajutați de un polițist. Banii erau „investiți” în imobile, firme și mașini de lux

Joi dimineață, 2 octombrie, au fost 46 de percheziții domiciliare în București, Giurgiu și Ilfov, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane, spălare de bani, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului.

Anchetatorii susţin că în județul Giurgiu s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată formată din trei structuri, cu peste 30 de membri, care ar fi obţinut aproximativ 3,5 milioane de euro din exploatarea sexuală a mai multor femei – soţii, concubine, persoane din anturaj sau victime ale traficului de persoane, informează Poliția Română.

Tinerele ar fi fost duse în ţări precum Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia şi Emiratele Arabe Unite, unde erau cazate în apartamente închiriate, promovate online şi trimise la clienţi.

Banii obţinuţi ar fi fost investiţi în maşini de lux, imobile şi firme, unele pe numele rudelor. Membrii reţelei ar fi finanţat și intervenţii estetice pentru tinere, pentru a-şi maximiza profiturile.

Potrivit anchetei, gruparea ar fi beneficiat pentru o perioadă de timp de sprijinul unui poliţist, care ar fi colectat bani din activitatea de prostituţie şi ar fi accesat ilegal bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, oferind informaţii confidenţiale pentru protejarea reţelei.

Peste 30 de persoane sunt aduse la audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti şi Ploieşti, al serviciilor din Giurgiu şi Ilfov, precum şi al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie.