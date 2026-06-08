Capcana din Arctica. Strategia prin care Putin poate aduce Londra în bătaia rachetelor nucleare hipersonice

O rută maritimă strategică din regiunea arctică riscă să devină cea mai recentă și periculoasă armă a lui Vladimir Putin împotriva Occidentului. Experții în securitate avertizează că obținerea controlului rusesc asupra acestei strâmtori-cheie ar lăsa Marea Britanie complet vulnerabilă în fața unor eventuale atacuri nucleare hipersonice.

Cunoscută sub numele de „Bear Gap” (Breșa Urșilor), această poartă maritimă cu o lățime de aproximativ 400 de mile (circa 640 km) reprezintă calea de acces a Rusiei din Arctica spre Atlanticul de Nord. Zona se află pe flancul vestic al Peninsulei Kola, locul unde este concentrată Flota Nordului a Kremlinului și unde se adăpostește o mare parte din arsenalul nuclear rus.

„Este vorba despre apărarea teritoriului britanic”

Ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, a atras atenția că această regiune a căpătat o importanță critică în contextul în care Rusia își extinde capacitățile militare din Arctica și își intensifică misiunile cu submarine în apropierea apelor NATO. Într-o declarație acordată publicației The Times, Sandvik a avertizat că Moscova urmărește să domine acest culoar pentru a-și proteja forțele nucleare și pentru a-și asigura o ieșire nesupravegheată în Atlantic, scrie The Daily Mail.

„Dacă Putin obține controlul asupra părții de nord a Scandinaviei, dacă poate controla Bear Gap, aceasta reprezintă o amenințare directă la adresa Marii Britanii. Dacă nu putem monitoriza submarinele, dacă nu putem securiza flancul nordic al NATO, atunci suntem cu toții în pericol. Este valabil și pentru americani. Miza este apărarea propriilor noastre teritorii”, a declarat Sandvik.

Avertismentul vine în contextul în care Londra a decis deja să își dubleze prezența militară în nordul Norvegiei, ajungând la 2.000 de militari, cea mai mare desfășurare de forțe britanice peste hotare din prezent, în ciuda deficitului de personal cu care se confruntă armata sa.

Oficialii norvegieni își bazează îngrijorările pe noile sisteme de armament dezvoltate de Kremlin, precum rachetele de croazieră hipersonice Zircon, capabile să transporte încărcătură nucleară pe o distanță de peste 900 de kilometri, și drona submarină Poseidon. Propagandiștii de la Moscova au pretins în repetate rânduri că Poseidon, o torpilă gigantică de 100 de tone cu propulsie nucleară, ar putea „scufunda” Marea Britanie sub valuri seismice radioactive.

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Războiul din umbră de sub nivelul mării: cablurile submarine, în pericol

Îngrijorările occidentale privind activitatea subacvatică a Rusiei au crescut exponențial în ultimii ani. Recent, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a dezvăluit că trei submarine rusești, inclusiv un submarin de atac din clasa Akula, au fost interceptate în timp ce încercau să culeagă informații despre infrastructura de comunicații submarine din apropierea apelor britanice.

O eventuală sabotare a cablurilor de date și a conductelor de energie ar putea paraliza sistemele financiare și de comunicații de care depind milioane de cetățeni. Ministerul britanic al Apărării a raportat o creștere cu 30% a activității navale rusești cu caracter amenințător în jurul Regatului Unit în ultimii doi ani.

Pentru a contracara această amenințare, Londra și Oslo au semnat un acord de apărare ce prevede operarea unei flote comune de cel puțin 13 nave specializate în vânătoarea de submarine în Atlanticul de Nord.

Întreaga flotă de submarine de atac a Marii Britanii este blocată în porturi

În timp ce amenințarea de la Moscova crește, Regatul Unit se confruntă cu o criză internă majoră și extrem de stânjenitoare pentru propriile forțe armate. Întreaga flotă disponibilă de submarine nucleare de atac din clasa Astute – considerate printre cele mai avansate din lume – este în prezent imobilizată la rândul ei în șantierele navale pentru reparații și lucrări de întreținere.

Niciunul dintre cele cinci submarine operaționale nu poate ieși pe mare, lăsând cablurile strategice și rețelele energetice din Atlantic expuse sabotajului. Mai mult, lipsa acestor submarine de vânătoare lasă fără protecție submarinele din clasa Vanguard, cele care transportă rachetele balistice Trident și care asigură capacitatea de descurajare nucleară a Marii Britanii.

„Este inacceptabil și extrem de îngrijorător. Submarinele de atac sunt fundamentale pentru protejarea celor balistice și pentru a-i ține la distanță pe ruși. Faptul că nu s-au investit bani în docuri uscate, în facilități de întreținere, în personal și în piese de schimb ne-a adus în această situație critică”, a declarat Lordul West, fost Prim Lord al Amiralității.

Această vulnerabilitate tehnică majoră survine la scurt timp după o altă defecțiune de răsunet: portavionul HMS Prince of Wales, o navă de 3,5 miliarde de lire sterline, a suferit o avarie și a fost forțat să tragă într-un port norvegian pentru reparații de urgență.

Amiralul Sir Richard Knighton, șeful Statului Major al Apărării, a rezumat gravitatea momentului actual printr-un avertisment fără echivoc: „Trăim cele mai periculoase timpuri din întreaga mea carieră. Riscurile și amenințările la adresa acestei țări sunt mai mari decât tot ce am cunoscut de la sfârșitul Războiului Rece încoace. Rusia ne testează apărările și ridică miza, riscând să treacă linia roșie”.