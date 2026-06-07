Video Rusia lovește din nou Cernobîlul: o dronă Shahed s-a prăbușit lângă depozitul de combustibil nuclear. Care este nivelul radiațiilor

O dronă de tip Shahed lansată de forțele ruse a lovit în noaptea de 7 iunie perimetrul Centralei Nucleare de la Cernobîl, avariind parțial o clădire a Depozitului Centralizat de Combustibil Uzat (CSSF), potrivit operatorului ucrainean Energoatom.

Impactul s-a produs în jurul orei 02:10 și a provocat un incendiu de aproximativ 40 de metri pătrați la nivelul unei clădiri de recepție a containerelor. Echipele de intervenție au reușit să stingă rapid focul, fără ca acesta să se extindă.

Autoritățile ucrainene au precizat că în zona afectată nu se afla combustibil nuclear uzat în momentul atacului. De asemenea, nu au fost înregistrate victime în rândul personalului.

Energoatom a transmis că monitorizarea radiațiilor indică valori în limite normale, iar structurile critice ale instalației nu au fost compromise semnificativ. În prezent, specialiștii evaluează amploarea pagubelor materiale.

„Centrul incendiului, cu o suprafață de 40 mp, a fost localizat prompt și complet eliminat. Nu există răniți în rândul personalului. Situația privind radiațiile la amplasamentul Instalației Centrale de Stocare a Combustibilului Nuclear și a Energiei rămâne în limite normale”, a menționat Energoatom, potrivit focus.

Incidentul a fost confirmat și de oficiali ucraineni, inclusiv de președintele Volodimir Zelenski, care a calificat atacul drept unul „deliberat” asupra unei infrastructuri nucleare și a cerut intensificarea presiunii internaționale asupra Rusiei.

„Un atac rusesc extrem de josnic. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Ministerul Energiei și toate serviciile noastre lucrează deja pentru a se asigura că fiecare dintre partenerii noștri știe ce s-a întâmplat. Până în prezent, nu există nicio depășire a normelor de fond radiațional. Dar există cu siguranță o depășire chiar și a îndrăznelii deja exorbitante a Rusiei”, a declarat Zelenski.

Atacul vine pe fondul intensificării loviturilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina, experții avertizând în mod repetat asupra riscurilor crescute pentru instalațiile nucleare în contextul războiului.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a subliniat în mai multe rânduri necesitatea protejării acestor obiective.

Autoritățile ucrainene continuă monitorizarea situației, iar ancheta privind consecințele atacului este în desfășurare.