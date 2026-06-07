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Cum au transformat sateliții comerciali americani dronele Kievului în arme de o precizie chirurgicală

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Imaginile satelitare comerciale, livrate direct pe telefoanele mobile ale militarilor din prima linie, au scurtat dramatic lanțul de decizie: de la detectarea țintei până la lovirea ei. Este o nouă realitate tactică ce pune în dificultate armata Moscovei, potrivit unui reportaj al jurnaliștilor The Wall Street Journal, de pe linia frontului.

Operatori de drone ucraineni/FOTO:X
Operatori de drone ucraineni/FOTO:X

O mică unitate a Forțelor Armate Ucrainene, poziționată la aproximativ zece kilometri de linia frontului în sud-estul țării, a intuit că într-o clădire mascată de o vegetație densă se pregătește ceva de amploare. Frunzișul de primăvară ascundea structura, însă nu putea bloca semnalele dispozitivelor electronice din interior.

Deși o dronă de recunoaștere trimisă în zonă s-a lovit de obstacolul copacilor, militarii ucraineni aveau un as în mână: imagini satelitare de înaltă rezoluție transmise aproape în timp real direct pe telefoane, tablete și laptopuri.

Senzorii orbitali au detectat caroseriile metalice groase ale unor vehicule blindate – exact tipul de transport folosit de oficialii militari ruși de rang înalt. După trei zile de monitorizare din spațiu, militarii au concluzionat că acolo se afla un centru de comandă și planificare al rușilor. Decizia a fost rapidă: un atac devastator cu drone care a neutralizat obiectivul.

„A fost o treabă bună. Le-am creat probleme serioase inamicilor”, a mărturisit unul dintre combatanți.

În ultimele șase luni, un proiect-pilot bazat pe imagini furnizate de compania americană de sateliți Vantor (din Colorado) a crescut spectaculos viteza și precizia atacurilor ucrainene. Potrivit dezvoltatorilor și militarilor implicați, timpul scurs de la identificarea unei ținte rusești până la distrugerea ei a fost redus cu până la 90%.

Aceasta este o premieră absolută în istoria militară modernă: imagini satelitare comerciale, nesecrete, sunt trimise direct utilizatorului din tranșee, ocolind filtrele birocratice din comandamente. Aceiași sateliți folosiți pentru monitorizarea pescuitului ilegal sau pentru actualizarea Google Maps au primit acum o utilizare militară letală.

Sistemul este rodul unei cooperări transatlantice agile între Vantor (SUA),furnizorul de imagini, Bravo1Alpha (Olanda), companie de analiză geospațială, Persistent Systems (SUA) și Burevii (Ucraina), o companie din sectorul de apărare.

„Salvăm cele mai deficitare două resurse ale Ucrainei: banii și timpul”, explică un militar ucrainean. Accesul direct la datele din spațiu scutește armata de trimiterea unor drone de recunoaștere scumpe, care pot fi ușor doborâte sau bruiate de sistemele de război electronic ale Rusiei.

Operațiunea „Starfall II”

Eficiența noului sistem a fost demonstrată în primăvară, în cadrul misiunii Starfall II. În doar două săptămâni și jumătate, o singură unitate ucraineană a distrus echipamente și depozite rusești în valoare de miliarde de dolari.

Printre ținte s-a numărat un depozit de muniție mascat într-un fost siloz de cereale dintr-un teritoriu ocupat. Analizând și comparând imaginile satelitare actuale cu cele dinaintea invaziei, militarii Brigăzii 422 au observat modificări de infrastructură și urme proaspete de pneuri, specifice camioanelor militare grele care descarcă armament. Dronele de atac au finalizat misiunea.

Între rapiditate și riscul erorilor

„Scurtarea ciclului de la senzor la trăgător este tendința definitorie a acestui război la nivel tactic”, afirmă Franz-Stefan Gady, analist militar și fondator al Gady Consulting.

Tehnologia are, însă, și limite: sateliții optici sunt mai puțin eficienți când cerul este acoperit de nori denși – specifici iernii ucrainene – și nu pot urmări continuu ținte aflate în mișcare rapidă. Cu toate acestea, succesul modelului ucrainean a atras atenția Pentagonului.

Comandamentul de Operațiuni Speciale al SUA (SOCOM) a implementat deja un software similar, iar forțele terestre americane lucrează la un program extins pentru a oferi trupelor acces direct la date satelitare.

Totuși, această descentralizare totală stârnește îngrijorare în rândul comunității de informații occidentale. Eliminarea intermediariilor care verifică și validează informațiile crește riscul ca militarii să acționeze în baza unor date eronate.

Nand Mulchandani, fost director tehnologic în cadrul CIA, avertizează asupra pericolelor eliminării controlului de la centru. „Există proceduri care încetinesc procesul. Dar acele proceduri există cu un motiv bine întemeiat,” spune acesta.

Pentru Ucraina însă, aflată într-un război de uzură împotriva unei forțe superioare numeric, asumarea acestui risc rămâne singura cale de a menține inițiativa tactică și de a transforma tehnologia privată într-un scut pentru supraviețuirea națională.

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