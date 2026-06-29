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România sub cupola de foc. Trei oameni au murit. Urmează trei zile de cod roșu de caniculă cu restricții pe calea ferată și șosele

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Rrei persoane au murit din cauza caniculei în România. Temperaturile resimțite la ora prânzului au trecut de 40 de grade în București. Dispeceratul Energetic Național a adoptat măsuri de urgență pentru menținerea funcționãrii în condiții de siguranțã și continuitate a Sistemului Electroenergetic.

Bărbat pe bancă afectat de căldură
Cod Roșu de caniculă în Capitală FOTO: Adevărul

Un bărbat de 56 de ani, paznic la oi, a fost găsit pe câmp, mort, duminică seară, 29 iunie, în județul Iași. Potrivit medicilor, temperatura bărbatului era de 40 de grade, în contextul expunerii la căldură. Martorii spujn că ar fi consumat și alcool. 

Alte două persoane au murit înecate, în timp ce încercau să se răcorească. O fată de 17 ani, din județul Timiș, a murit în timp ce a intrat în apă într-o baltă din apropierea localității Sânnicolau Mare. 

Totodată, în Capitală un bărbat a fost găsit mort în Lacul Tei.

Potrivit Serviciului de ambulanță București-Ilfovambulanță în București și Ilfov, 3574 de persoane au prezentat urgențe de cod roșu și cod galben. Peste 700 de persoane se aflau în loc public atunci când au avut nevoie de ajutor.

Temperaturi de luni, 29 iunie, de la ora 14.00, în țară

Temperaturi resimțite duminică, 28 iunie, în țară

42°C Oradea

42°C Arad

41°C Satu Mare

41°C Holod

41°C Chișineu-Criș

41°C Sânnicolau Mare

41°C Ștei

40°C Iași

40°C Drobeta Turnu Severin

40°C Zalău

40°C Lugoj

40°C Bozovici

39°C Cluj-Napoca

39°C Timișoara

39°C Galați

39°C Baia Mare

39°C Botoșani

39°C Brăila

39°C Vaslui

39°C Deva

39°C Sebeș

39°C Bechet

39°C Calafat

38°C București

A intrat în vigoare Codul roșu de caniculă în trei sferturi de țară

Trei sferturi din ţară, inclusiv Capitala, se vor afla până miercuri dimineaţă, 1 iulie, sub Cod roşu de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius.

Meteorologii anunță că în  intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana, iar nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 25 de grade.

Caniculă extremă în România: cod roșu în mai multe județe și temperaturi de până la 40 de grade. Recomandările DSU pentru populație

De asemenea, în aceeaşi perioadă, va fi Cod portocaliu căldură intensă, caniculă, nopţi tropicale şi disconfort termic accentuat în Dobrogea şi în jumătatea estică a Munteniei, unde ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade, în Delta Dunării, şi până la 38 de grade în restul zonelor.

În acelaşi timp, nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade.

Meteorologii precizează că, în după-amiaza şi în seara zilei de marţi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere mai ales în zonele de deal şi de munte.

Restricții pe șosele și căi ferate

Valul de căldură extremă care a lovit România paralizează infrastructura, iar autoritățile au impus restricții severe atât pe șosele, cât și pe calea ferată.

CNAIR a anunțat că luni, 29 iunie și marți, 30 iunie în intervalul orar 12:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele: Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme.

Este haos și pe calea ferată. Din cauza temperaturi foarte ridicate, trenurile sunt obligate să circule cu restricții și cu o viteză redusă, de până la 50 km/h. Cea mai mare întârziere înregistrată luni a fost de 160–165 minute la trenul Timișoara-București. Și un tren care urma să ajungă în Gara de Nord de la Pitești avea întârzieri de 80 de minute.

Harta României s-a înroșit. Temperaturile resimțite au ajuns la 42°C în mai multe orașe

Măsuri în Sistemul Energetic Național

În contextul avertizărilor meteorologice extreme de Cod Roșu pentru caniculă, valabile în perioada 29 iunie – 1 iulie 2026, la sediul Dispecerului Energetic Național a avut loc astăzi, la inițiativa Ministerului Energiei, Comandamentul Energetic, cu participarea tuturor entităților relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

Cu această ocazie au fost analizate prognozele privind evoluția consumului de energie electricã, disponibilitatea capacităților de producție și starea Rețelei Electrice de Transport, fiind prezentate mãsurile operative necesare pentru menținerea funcționãrii în condiții de siguranțã și continuitate a Sistemului Electroenergetic Național pe întreaga duratã a episodului de caniculă.

Printre acestea se numără anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme.

”Prognozele elaborate de Dispecerul Energetic Național indicã pentru această perioadă un consum maxim de aproximativ 8.000 MW, estimat în intervalele de vârf de seară din zilele de luni și marți. În funcție de evoluția consumului și a condițiilor de funcționare ale sistemului, sunt pregătite măsuri operative graduale, care pot fi aplicate în orice moment, pentru menținerea echilibrului producție – consum și a siguranței în funcționare. Totodată, au fost consolidate măsurile de monitorizare și intervenție la nivelul Rețelei Electrice de Transport, astfel încât eventualele incidente să poată fi identificate și gestionate cu maximă operativitate, fãră afectarea siguranței alimentării consumatorilor”, se arată în comunicare.

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