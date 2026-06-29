Temperaturi periculoase prognozate în mai multe părți ale Europei. Valul de căldură se deplasează spre est

Mai multe părți din Europa centrală, estică și sudică au fost sufocate luni de caniculă, în timp ce „domul de căldură” responsabil pentru temperaturile record de săptămâna trecută s-a mutat spre est, aducând condiții periculoase pe o nouă zonă a continentului.

Potrivit modelelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze Meteo pe Termen Mediu, Budapesta este așteptată să depășească marți pragul de 40°C. Luni, Belgrad a atins 38°C, iar București 37°C, pe măsură ce valul de căldură, asociat cu sute de decese în vestul Europei, s-a mutat spre est, scrie The Guardian.

„Cele mai dificile două zile ale valului de căldură urmează. Să arătăm că suntem capabili de o unitate națională completă. Să avem grijă unii de alții”, a scris pe X luni premierul Ungariei, Péter Magyar.

Autoritățile din Ungaria au publicat o listă cu peste 2.000 de centre de răcire cu aer condiționat, destinate persoanelor care nu își pot găsi refugiu de la caniculă în locuințe. Ministrul energiei a acordat o derogare temporară centralei nucleare de la Paks de la regulile privind temperatura apei de răcire, pentru a evita o reducere accentuată a producției de energie în timpul valului de căldură.

Cod roșu în mai multe țări

Au fost emise avertizări roșii de caniculă extremă în Ungaria, Polonia, România, Serbia, Croația, Slovacia și Bosnia și Herțegovina, autoritățile îndemnând populația să evite ieșirile în orele de vârf ale zilei.

În Germania, s-a înregistrat a treia zi consecutivă de temperaturi record, cu 41,7°C în Coschen (Brandenburg), potrivit serviciului meteorologic DWD. Căldura extremă a perturbat transportul în mai multe orașe, după ce șinele de tramvai s-au deformat, iar poliția din Berlin a folosit tunuri cu apă pentru a răcori mulțimile din spațiile publice.

În Croația, serviciile meteo au emis luni alertă roșie pentru regiuni precum capitala Zagreb, dar și destinațiile turistice Split și Dubrovnik. Zeci de pompieri, sprijiniți de patru aeronave, au luptat cu un incendiu de vegetație izbucnit în pădurile de pin de pe insula turistică Vis, în Marea Adriatică, la aproximativ 55 km sud-vest de Split.

„Fac același lucru ca toată lumea – încerc să stau la umbră și să beau multă apă”, a declarat Susanne, o locuitoare din Viena, pentru AFP. „Sper doar că politicienii vor înțelege situația și vor acționa în direcția corectă”, a adăugat ea.

În vestul Europei, valul de căldură a început totuși să se mai domolească, după ce au fost înregistrate mai multe recorduri. În Franța, autoritățile au anunțat peste 1.000 de decese în exces asociate caniculei, iar în Spania au fost raportate peste 800 de decese suplimentare.

În Italia, regiunea Alto Adige, ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren, cu până la 50 mm de precipitații într-o oră în unele zone. Mai mulți localnici au fost evacuați, iar pompierii au salvat o persoană blocată într-un garaj, după ce un râu a ieșit din matcă în apropiere de Merano.

Criza climatică agravează situația

Oamenii de știință afirmă că acest val de căldură, descris drept cel mai sever și extins din Europa, este amplificat de criza climatică generată de arderea combustibililor fosili.

În ultimele zile au fost raportate și alte decese: doi cicliști, de 30 și 71 de ani, au murit în timpul unei competiții în apropiere de Varșovia, iar în Cipru, doi băieți din Bulgaria, de 8 și 10 ani, au fost găsiți morți într-o mașină parcată. În Germania, cel puțin 13 persoane au murit în accidente de înot.

Experții avertizează că Europa Centrală și de Est este deosebit de vulnerabilă la valurile de căldură, din cauza blocurilor de locuințe construite în perioada socialistă, realizate din panouri de beton care rețin căldura și au ventilație slabă. În plus, utilizarea aerului condiționat rămâne scăzută, la doar câteva procente, față de media europeană de aproximativ 19%.

În Ucraina, rețeaua energetică afectată de război se confruntă cu o creștere bruscă a cererii de electricitate. Au fost raportate pene de curent în mai multe regiuni, în timp ce temperaturile au urcat la 35–38°C, potrivit centrului hidrometeorologic de stat. Operatorii de rețea din cel puțin cinci regiuni, inclusiv din Ivano-Frankivsk și Zaporojie, au anunțat restricții temporare de consum în anumite intervale de marți.

„Căldura este un test serios pentru echipamentele care funcționează în condiții de război de mai bine de patru ani și au rezistat numeroaselor atacuri”, a declarat Serhii Kovalenko, CEO al companiei energetice Yasno. „În zilele următoare, sistemul energetic va funcționa sub o presiune foarte mare.”