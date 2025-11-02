Câinii albaștri de la Cernobîl nu s-au colorat de la radiații. Un cercetător ucrainean explică fenomenul: „Este o prostie”

Șeful Consiliului Științific și Tehnic al Institutului de Cercetare și Dezvoltare din Cernobîl, Serhii Kireev, a pus capăt speculațiilor din jurul unui videoclip care arăta câini albaștri în zona de excludere contaminată.

„Este o prostie”, le-a transmis Serhii Kireev jurnaliştilor în Cernobîl, potrivit Agerpres.

Kireev conduce compania de stat responsabilă de monitorizarea zonei, Ecocenter.

Câinii au fost sterilizaţi pentru a nu se mai reproduce necontrolat, a explicat el. Colorantul albastru este aplicat patrupedelor care au fost supuse procedurii de sterilizare pentru a fi vizibili şi mai uşor de identificat.

„Colorantul este inofensiv pentru acești câini”, a dat asigurări Kireev.

Imagini cu mai mulți câini albaștri au circulat pe scară largă în presa internațională, stârnind speculații despre efectele contaminării radioactive în zonă.

Explozia reactorului de la Cernobîl din aprilie 1986, cel mai grav dezastru nuclear civil, a dus la evacuarea satelor din jur și la probleme de sănătate pentru mii de oameni. Zona găzduiește astăzi o populație mare de câini fără stăpân.