Descoperire rară la Cernobîl: o insectă pe cale de dispariție a fost găsită în pădurile ucrainene. Cum explică cercetătorii

Cercetătorii din Rezervația Biosferică a Zonei Cernobîl au identificat o specie de insectă extrem de rară – Boros schneideri, cunoscută și ca gândacul lui Schneider. Este un relicv al pădurilor virgine europene, considerat pe cale de dispariție și protejat la nivel european.

Specia a fost descoperită în timpul cercetărilor de vară privind starea sanitară a pădurilor de pin din sectorul Rosoșhivske al rezervației. Este singura specie a familiei Boridae care trăiește în pădurile Europei, iar în Ucraina se întâlnește foarte rar, doar în Polesia și în Carpați.

„Descoperirea sa în apropierea Cernobîlului confirmă că în zona de excludere există încă sectoare de pădure naturală, neatinse de intervenția umană, unde natura își urmează cursul firesc”, susțin cercetătorii.

Larvele gândacului trăiesc sub scoarța arborilor morți, în special ai pinului comun, contribuind la descompunerea naturală a lemnului și la menținerea echilibrului ecologic. Specia nu afectează pădurile sănătoase, fiind parte a lanțului natural de reciclare a materiei organice.

Din cauza declinului populației, Boros schneideri este inclus în Directiva Uniunii Europene 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică. Prezența sa pe teritoriul Rezervației Cernobîl oferă un argument suplimentar pentru includerea acestei zone în rețeaua de arii protejate Natura 2000.

„Această descoperire subliniază faptul că, în ciuda trecutului istoric al regiunii, zona Cernobîl a devenit un refugiu important pentru specii rare și pentru refacerea biodiversității naturale”, arată ceecetătorii.

Accidentul nuclear de la Cernobîl a avut loc în noaptea de 26 aprilie 1986, în reactorul 4 al centralei nucleare din apropierea orașului Prîpeat, Ucraina. Explozia reactorului a provocat cel mai grav dezastru nuclear din istorie, eliberând cantități masive de substanțe radioactive în atmosferă.

Norul radioactiv s-a răspândit peste Ucraina, Belarus, Rusia, precum și în Europa de Vest și părți ale Americii de Nord. Zone întinse au fost contaminate, iar aproximativ 336.000 de persoane au fost evacuate din regiune.