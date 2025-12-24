Pastorală de Crăciun. Patriarhul Daniel: „Este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creştin de a fi, asemenea îngerilor şi păstorilor de la Betleem”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, subliniază, în Pastorala de Crăciun, că, în societatea contemporană, marcată de „secularizare sau indiferenţă duhovnicească”, este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creştin „de a fi vestitor sau apostol ai iubirii milostive a lui Hristos în lume".

Înaltul ierarh spune că Domnul Iisus Hristos a luat faţă de om tocmai pentru ca oamenii să îşi întoarcă permanent faţa spre El.

„Ca păstor, vindecător şi mântuitor de suflete, odată cu începerea misiunii Sale, Hristos Domnul mergea din cetate în cetate ca să adune oile cele risipite, să le ofere hrană duhovnicească şi să le vindece de orice boală şi neputinţă (cf. Matei 4, 23; Ioan 10, 11-16). Hristos, Călătorul şi Pelerinul, Care colindă pretutindeni pentru a aduna şi a mântui pe oameni, spune: 'Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu are unde să-Şi plece capul' (Matei 8, 20). Dar, cuvintele Sale nu se referă la neputinţa de a găsi o casă, ci la lucrarea Sa sfântă şi misionară permanentă. El colindă lumea, caută pe cei care trăiesc vremelnic în lume, pentru a le dărui viaţa veşnică în Împărăţia cerească a Preasfintei Treimi”, transmite PD Daniel, în Pastorala publicată de Agenţia Basilica a Patriarhiei Române, citată de Agerpres.

Patriarhul arată în Pastorala de Crăciun că Hristos vine sub chipul oricărui om:

„Călător sau colindător în lume, în timpul vieţii Sale pe pământ, Hristos Domnul ni Se arată uneori ca un călător tainic chiar şi după moartea şi învierea Sa, când călătoreşte spre Emaus ca un pelerin necunoscut, cu Luca şi Cleopa, cărora Se face cunoscut numai după ce L-au invitat să intre în casa lor (cf. Luca 24, 29-31), arătând astfel că Dumnezeu colindă lumea, în mod tainic, vine la noi sub chipul oricărui om care are nevoie de ajutorul nostru. Domnul Iisus Hristos ia faţă de om, pentru ca noi să ne întoarcem permanent faţa spre El".

„Colindătorii închipuie tainic pe îngeri”

Întrucât taina Naşterii Domnului Iisus Hristos îl descoperă pe Fiul lui Dumnezeu întrupat ca fiind, în acelaşi timp, călător şi binevestitor în lume, creştinii ortodocşi români au văzut în colindătorii de Crăciun vestitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru lume, arată înaltul ierarh ortodox.

„Colindătorii închipuie tainic pe îngerii care binevestesc păstorilor de la Betleem bucuria Naşterii lui Hristos, dar şi pe Însuşi Hristos Domnul, Care ne aduce bucuria iubirii lui Dumnezeu pentru oameni şi aşteaptă ca şi noi să răspundem, cu bucurie şi iubire, la chemarea lui Dumnezeu. Acesta este înţelesul duhovnicesc al colindelor noastre de Crăciun şi al vizitei pastorale a preoţilor cu icoana Naşterii Domnului în casele credincioşilor", explică Preafericitul Daniel.

Înaltul ierarh ortodox îndeamnă la iubire smerită şi milostivă faţă de toţi oamenii, asemenea lui Hristos.

„În societatea contemporană, marcată de secularizare sau indiferenţă duhovnicească, este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creştin, cleric sau mirean, de a fi, asemenea îngerilor şi păstorilor de la Betleem, vestitori sau apostoli ai iubirii milostive a lui Hristos în lume. De aceea, Biserica ne îndeamnă pe toţi să devenim colindători, martori şi vestitori ai lui Hristos-Mesia, Care a venit în lume pentru a ne dărui pace şi bucurie, mântuire, viaţă şi fericire eternă! Hristos Domnul, Iubitorul de oameni şi Mântuitorul sufletelor noastre, să ne ajute cu harul Său să arătăm în jurul nostru iubirea Sa smerită şi milostivă faţă de toţi oamenii, dar mai ales faţă de copiii săraci, de bolnavi şi bătrâni şi să reverse în inimile şi în casele tuturor pacea şi bucuria Sa cea sfânta pe care a dăruit-o odinioară îngerilor şi păstorilor din Betleem", subliniază PF Daniel.

„Rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu”

Pentru noaptea de 31 decembrie 2025 spre 1 ianuarie 2026 şi ziua de Anul Nou, Patriarhul Daniel îndeamnă la „rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul 2025, care a trecut, şi să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea bună şi folositoare din Anul Nou în care intrăm".

„Să pomenim în rugăciunile noastre şi pe toţi românii care se află printre străini, departe de Ţară, ca să păstrăm unitatea de credinţă şi de neam", spune Preafericitul Părinte.

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Botezului Domnului, Patriarhul Daniel mai transmite „doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, urmând îndemnul 'colindului sfânt şi bun': 'Şi-acum te las, fii sănătos/Şi vesel de Crăciun/Dar nu uita, când eşti voios/Române, să fii bun!'"

„La mulţi ani!", urează Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.