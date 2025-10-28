Video Apariție misterioasă la Cernobîl: câini cu blană albastră rătăcesc prin zona de excludere

O apariție surprinzătoare a stârnit curiozitatea îngrijitorilor de câini din zona Cernobîl: mai multe patrupede cu blană albastră au fost văzute rătăcind prin zona de excludere, o premieră în regiunea afectată de dezastrul nuclear din 1986.

Grupul „Dogs of Chernobyl”, care se ocupă de câinii ce trăiesc în zonă, a publicat un videoclip în care mai multe haite sunt însoțite de cel puțin un câine complet albastru.

„Nu erau albaștri săptămâna trecută. Nu știm cauza și încercăm să îi prindem pentru a afla ce se întâmplă”, au scris membrii echipei în descrierea videoclipului, potrivit Daily Mail. „Cel mai probabil, au intrat în contact cu un fel de substanță chimică”.

Deși culoarea este surprinzătoare, organizația, afiliată fundației non-profit Clean Futures Fund, precizează că „câinii par foarte activi și sănătoși”.

Sursa video: X / @IPBreaking

Îngrijirea câinilor din zona de excludere

Din 2017, Dogs of Chernobyl se ocupă de aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere de 18 mile pătrate (aproximativ 46,62 km pătrați). Organizația le asigură hrană și îngrijire medicală anual. Acești câini sunt descendenți ai animalelor de companie lăsate în urmă după evacuarea rezidenților în urma dezastrului nuclear, unul dintre cele mai catastrofale accidente nucleare din istorie.

Deși cauza exactă a colorării albastre nu este cunoscută, utilizatorii de social media au făcut diverse speculații în comentariile videoclipurilor postate pe Instagram și TikTok.

„Acea nuanță albastră a blănii este rezultatul contaminării externe cu substanțe chimice, care poate fi îndepărtată prin spălare”, a scris un utilizator TikTok. Alt comentator a adăugat: „Sunt surprins că acești câini sunt încă suficient de fertili pentru a se reproduce, având în vedere că au fost expuși atâta timp unei zone contaminate”.

O adaptare remarcabilă la un mediu toxic

Deși câinii par sănătoși, oamenii de știință studiază animalele din zona Cernobîl încă de la dezastru. Pe 26 aprilie 1986, explozia unuia dintre reactoarele centralei a dus la cel mai mare accident nuclear din istorie, eliberând cantități masive de material radioactiv. Ulterior, oamenii au fost evacuați, iar zona a devenit cunoscută drept Zona de Excludere Cernobîl (CEZ).

Absența oamenilor a permis faunei să se dezvolte, în ciuda nivelului ridicat de radiații – 11,28 millirem, de șase ori peste limita admisă pentru muncitori. Un studiu din 2024 a descoperit că câinii s-au adaptat remarcabil: au devenit imuni la radiații, metale grele și poluare.

Cercetătorii au colectat probe de sânge de la 116 câini „semi-sălbatici” din CEZ, descoperind două populații genetice distincte, separate de alte câini din regiune. „Cumva, două populații mici de câini au reușit să supraviețuiască în acest mediu extrem de toxic”, a declarat Norman J. Kleiman, cercetător în sănătate ambientală la Universitatea Columbia.

Analizele au arătat aproape 400 de „loci excepționali” în genom, iar 52 de gene erau asociate cu expunerea la contaminarea mediului de la centrala nucleară. Practic, mediul toxic a determinat mutații genetice care s-au transmis generațiilor următoare, explicând adaptarea câinilor la condițiile dure din zonă.