Zelenski, după atacul rusesc asupra centralei de la Cernobîl: „O amenințare globală”

Generatoarele diesel de urgență au fost puse în funcțiune după ce Rusia a fost acuzată că a bombardat substația care alimenta cu energie electrică locul dezastrului din 1986.

Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că reprezintă o amenințare la adresa securității globale, după ce Kievul a declarat că un atac rus cu artilerie a întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, scrie The Guardian.

„Fiecare zi în care Rusia prelungește războiul, refuză să pună în aplicare un armistițiu complet și fiabil și continuă să lovească toate obiectivele infrastructurii noastre energetice – inclusiv cele critice pentru siguranța centralelor nucleare și a altor instalații nucleare – reprezintă o amenințare globală”, a declarat președintele ucrainean.

Sediul centralei nucleare dezafectate din Ucraina – parțial distrusă în urma accidentului nuclear din 1986 – a rămas fără energie electrică miercuri, după ce Rusia a bombardat o substație din apropiere, a declarat Kievul.

Agenția ONU pentru energie atomică a declarat că întreruperea alimentării cu energie electrică a afectat structura de izolare de la Cernobîl care adăpostește reactorul avariat al centralei și că două generatoare diesel de urgență o alimentează acum cu energie electrică.

Incidentul survine la opt zile după ce și centrala nucleară de la Zaporizhzhia, ocupată de Rusia, din sudul Ucrainei, a rămas fără energie electrică.

Rusia a fost acuzată că a sabotat în mod deliberat ultima linie electrică rămasă în centrala nucleară, după ce imaginile din satelit ale zonei avariate nu au arătat niciun semn de bombardament ucrainean, pe care Moscova susținea că îl împiedica repararea. Alimentarea cu energie electrică externă, utilizată în mod normal pentru răcire, este întreruptă de opt zile, o perioadă record, forțând operatorii ruși ai centralei din Ucraina ocupată să se bazeze pe generatoare diesel de rezervă pentru a evita topirea celor șase miezuri ale reactorului.