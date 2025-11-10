Bulgaria trimite armata să asigure securitatea infrastructurii Lukoil. Ministerul Apărării a desfășurat un sistem anti-drone în regiunea Burgas

Guvernul bulgar întărește securitatea la sediile Lukoil. Ministerul de Interne, Agenția de Stat pentru Securitate Națională (SANS) și Ministerul Apărării au introdus măsuri suplimentare pentru infrastructura din întreaga țară a acestei companii rusești, a anunțat Consiliul de Miniștri.

Măsurile anunțate duminică, după reuniunile de lucru de săptămâna trecută de la Consiliul de Miniștri, la care au participat conducerea Ministerului Apărării, Ministerului de Interne și agențiile de securitate, includ protecție sporită terestră, maritimă și aeriană pentru infrastructura critică, precum și inspecții ale procedurilor de siguranță și ale informațiilor clasificate la Lukoil Neftochim Burgas și Lukoil-Bulgaria, potrivit Bulgarian News Agency.

Asigurarea securitatății infrastructurii Lukoil din Bulgaria reprezintă o reacție la recenta decizie a Statelor Unite de a sancționa compania rusă Lukoil, precum și la incidentele de la sediile Lukoil din mai multe țări europene.

Biroul de presă al guvernului a transmis că SANS efectuează o revizuire tematică pentru a verifica respectarea Legii privind protecția informațiilor clasificate și a reglementărilor secundare aplicabile.

Principalele departamente din cadrul Ministerului de Interne gestionează ordinea publică și prevenirea criminalității la instalațiile companiei la nivel național.

Sistem anti-drone, desfășurat în regiunea Burgas

Ministerul Apărării a desfășurat un sistem anti-drone în regiunea Burgas, iar echipele de poliție militară sunt pregătite să sprijine Ministerul de Interne în securizarea siturilor strategice, dacă este necesar.

Adunarea Națională a adoptat, pe 7 noiembrie, amendamente legislative privind numirea unui administrator comercial special (SCA) la Lukoil.

Parlamentul bulgar a extins competențele SCA pentru activele de infrastructură critică cu amendamente la Legea privind reglementarea administrativă a activităților economice asociate cu petrolul și produsele petroliere, introducând funcția de SCA pentru activele Lukoil din Bulgaria.

Amintim că, la sfârșitul lunii octombrie, Parlamentul Bulgariei a interzis temporar exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol din ţară

Lukoil asigură 80% din necesarul de carburanți al Bulgariei.