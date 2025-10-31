search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Bulgaria a interzis exporturile de combustibil către Uniunea Europeană ca urmare a sancţiunilor impuse Lukoil

Publicat:

Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol din ţară, relatează Reuters.

Săptămâna trecută, Bulgaria a anunţat că va lua măsuri pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă cu petrol şi derivate din petrol, după ce SUA au impus sancţiuni companiilor Lukoil şi Rosneft, din cauza războiului Moscovei în Ucraina.

Decizia parlamentară, iniţiată de partidele de la guvernare, a fost luată cu 135 de voturi pentru, patru împotrivă şi 42 de abţineri, scrie News.

Interdicţia nu se va aplica realimentării navelor şi aeronavelor naţionale şi străine, precum şi livrărilor către forţele armate ale statelor membre ale Uniunii Europene şi NATO, potrivit agenţiei de ştiri BTA.

Parlamentul a instruit directorul agenţiei vamale să aplice interdicţia privind produsele petroliere, dar l-a autorizat să permită exportul anumitor produse, la discreţia sa.

De asemenea, a instruit preşedintele Agenţiei de Stat pentru Rezerve de Stat şi Stocuri de Război să inspecteze cantităţile de stocuri de rezervă de combustibil în termen de o săptămână.

Lukoil operează rafinăria de petrol Burgas din Bulgaria, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, precum şi peste 200 de benzinării şi deţine o reţea de transport şi depozitare a combustibililor.

Joi, Lukoil a declarat că a acceptat oferta companiei globale de comerţ cu mărfuri Gunvor de a cumpăra activele sale străine, pe care a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia doreşte să le vândă după sancţiunile impuse de Washington.

Europa

