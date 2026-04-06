Aderarea Bulgariei la zona euro nu a dus la dublarea prețurilor, iar inflația este la un minim istoric

Nikolay Vassilev, fost ministru al Economiei din Bulgaria, a declarat luni, 6 aprilie, că aderarea la zona euro nu a dus la dublarea prețurilor, susținând că inflația rămâne scăzută și că temerile privind creșteri bruște sunt exagerate.

Acesta a declarat că ideea unei dublări generale a prețurilor legată de aderarea la zona euro este falsă, scrie Novinite.

El a indicat cifrele recente ale inflației lunare: 0,6% în ianuarie, 0,4% în februarie și 0,7% în martie, pe care le-a descris drept foarte reduse în context istoric.

Nikolay Vassilev susține că inflația actuală este printre cele mai scăzute din ultimele decenii, mult sub nivelurile din trecut, și că, deși prețurile energiei au crescut, ele rămân sub vârfurile istorice.

De asemenea, consideră că măsurile de compensare nu sunt necesare în prezent și ar trebui aplicate doar în situații extreme.

Acesta a susținut că, raportat la ultimii 35 de ani de tranziție ai Bulgariei, aceste luni de iarnă reprezintă unele dintre cele mai scăzute niveluri de inflație înregistrate. A amintit și criza financiară din 1996, când inflația a crescut dramatic, în contrast cu situația actuală.

Nikolay Vassilev afirmă că, deși prețurile energiei au crescut, acestea rămân sub nivelurile istorice, iar măsurile de compensare nu sunt necesare în prezent. Totodată, el critică schema de ajutor de 20 de euro, considerând-o ineficientă și birocratică.

Vassilev a mai declarat că statul nu poate compensa sistematic fiecare creștere de preț, considerând o astfel de abordare nesustenabilă economic.

El a afirmat că guvernele tind să cheltuiască excesiv fără a implementa reforme structurale, indicând un sector public supradimensionat și numeroase poziții neocupate sau ineficiente.

În opinia sa, problema principală ține de deținerea de către stat a unor companii care ar trebui privatizate sau concesionate. A susținut că sectorul privat funcționează mai eficient în ceea ce privește personalul și salariile, în timp ce ineficiențele sunt concentrate în structurile de stat.

Începând de la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a devenit a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.

În iunie 2025, în Parlamentul Bulgariei au izbucnit altercații după ce Comisia Europeană a aprobat intrarea Bulgariei în zona euro, deputați ai partidului de extremă dreapta, pro-rus, Renașterea (Revival), blocând tribuna.

De asemenea, în decembrie 2025, cetățenii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva proiectului de buget pentru 2026 – primul redactat în euro înainte ca statul membru al Uniunii Europene să adopte moneda unică la 1 ianuarie.