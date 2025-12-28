Bulgaria se pregătește să intre în zona euro pe fondul crizei politice și dezinformării pro-ruse

Bulgaria se pregătește să adopte moneda euro în luna ianuarie, pe fondul unor noi turbulențe politice interne și al temerilor că dezinformarea aliniată intereselor Rusiei adâncește neîncrederea populației în noua monedă.

Țara balcanică, ce are o populație de 6,5 milioane de locuitori, va deveni, la 1 ianuarie, al 21-lea stat membru al zonei euro, într-un demers pe care factorii de decizie de la Bruxelles și Sofia speră să-l transforme într-un impuls pentru economia celei mai sărace țări din UE și într-o consolidare a orientării sale pro-occidentale, scrie The Guardian.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „datorită euro”, Bulgaria va avea parte de mai mult comerț, mai multe investiții și mai multe „locuri de muncă de calitate și venituri reale”.

Într-o vizită recentă la Sofia, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a spus că acest pas este esențial într-un context marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, de creșterea tensiunilor geopolitice și de incertitudinea economică globală, care „subliniază importanța unității europene”.

„Majoritatea țărilor europene – inclusiv Bulgaria – sunt mult prea mici pentru a putea influența lumea de astăzi de unele singure. Ele nu pot câștiga greutatea necesară decât prin integrarea deplină în structurile politice și economice mai largi ale Uniunii Europene”, a afirmat acesta.

Bulgaria, polarizată de trecerea la euro

În ciuda beneficiilor promovate, bulgarii sunt departe de a fi uniți. Un sondaj recent realizat de Ministerul Finanțelor arată că 51% dintre cetățeni susțin adoptarea monedei unice, în timp ce 45% se opun.

În luna iunie, în Parlament au izbucnit altercații după ce Comisia Europeană a aprobat intrarea Bulgariei în zona euro, deputați ai partidului de extremă dreapta, pro-rus, Renașterea (Revival), blocând tribuna.

Petar Ganev, cercetător senior la Institutul de Economie de Piață, un think tank din Sofia, spune că divizarea în privința euro este simptomatică pentru tensiunile politice mai largi din țară.

„Nu este surprinzător. Țara este divizată în privința aproape a tot ce vă puteți imagina”, a declarat Ganev. „Iar după instabilitatea politică, am ajuns într-un mediu politic extrem de ostil.”

De ce se tem bulgarii de zona euro

O criză politică de patru ani, marcată de șapte alegeri parlamentare și de corupție extinsă, a erodat încrederea în guvern și a contribuit la climatul politic polarizat. La începutul lunii decembrie, guvernul fostului premier Rosen Jeliazkov a demisionat după mai puțin de un an de mandat, în urma unor săptămâni de proteste masive anticorupție în întreaga țară.

Deși drama politică este puțin probabil să împiedice adoptarea euro, mulți se tem că prețurile vor crește în perioada de tranziție, iar cu un salariu mediu lunar de aproximativ 1.100 de lire sterline, acest lucru ar putea fi greu de suportat pentru mulți bulgari.

Comunitățile din mediul rural și persoanele vârstnice sunt considerate cele mai vulnerabile la inflație și cele mai temătoare în fața tranziției, chiar dacă Bruxelles-ul susține că nu există dovezi care să indice o creștere a inflației.

Plimbându-se pe malul Dunării, Nencho și Maya Neshev, pensionari de 67 de ani din Vidin, un oraș din nord-vestul Bulgariei, spun că sunt îngrijorați de o posibilă scumpire a vieții și de impactul asupra bugetului familiei.

„Incertitudinea este evidentă și am temeri, pentru că sunt pensionară”, spune Maya. „Ar trebui să fac provizii? Are sens? Cum se va întâmpla totul în ianuarie? E mai bine să păstrăm leva veche pe tot parcursul lunii ianuarie? Să continuăm în leva și apoi, în februarie, să trecem la euro? Este multă nesiguranță.”

Elena Vasileva, 26 de ani, inginer în industria alimentară din Hisarya, un orășel aflat la circa 110 kilometri est de Sofia, se teme că renunțarea la leva, introdusă pentru prima dată în 1881, va însemna pierderea unei părți din identitatea națională. „Avem unii dintre cei mai străluciți oameni ai țării noastre pe bancnote”, spune ea. „E ca și cum ți-ai pierde identitatea. E păcat.”

Îngrijorările sunt alimentate de pro-ruși

Victor Papazov, macroeconomist și consilier al partidului anti-UE Renașterea, care a militat împotriva aderării la zona euro și este apropiat de Rusia Unită a lui Vladimir Putin, susține că Bulgaria se îndreaptă spre o criză de tip grecesc.

„Orice persoană întreagă la minte s-ar opune adoptării euro”, a afirmat Papazov, într-o declarație scrisă amplă. El a adăugat: „Aderarea acum va înrăutăți lucrurile și va accelera problemele. Din punctul meu de vedere, nu există niciun avantaj serios în adoptarea euro.”

Liderul partidului Renașterea, Kostadin Kostadinov, a fost criticat la începutul acestui an după ce a făcut afirmația nefondată că bulgarii își vor pierde economiile după adoptarea euro, din cauza unui curs de schimb diferit.

Între timp, investigații jurnalistice au arătat că o rețea de campanii pe rețelele sociale, legate de Rusia, a încercat să submineze sprijinul pentru euro prin răspândirea dezinformării. Întrebat despre presupusa influență rusă asupra opiniei publice privind euro, Dombrovskis a spus că „nu este un secret” faptul că Rusia poartă un război hibrid împotriva Europei. „Este vorba despre provocări, acte de sabotaj, încălcări ale spațiului aerian european, amestec în procesele politice din Uniunea Europeană și din alte țări, precum și despre răspândirea dezinformării”, a declarat el.

În ciuda protestelor și a temerilor, mulți rămân optimiști. Maria Valentinova, 35 de ani, farmacistă din Sofia, spune că euro „va fi benefic pentru economia țării pe termen lung”. Ea se bucură că fiul ei de șase ani va crește într-o țară care face parte din zona euro.

Până la 31 ianuarie, bulgarii vor putea plăti atât în leva, cât și în euro, urmând ca ulterior să fie acceptate doar plățile în moneda europeană. Valentinova recunoaște că are emoții legate de această perioadă de tranziție, pe care o descrie drept „puțin stresantă”, dar adaugă: „Cred că, în final, va fi un lucru bun.”

Ganev spune că se așteaptă ca tranziția să decurgă fără probleme și că, după câteva săptămâni, bulgarii se vor obișnui cu noua monedă. „Ce se va întâmpla cu țara noastră și dacă vom fi un exemplu bun sau un exemplu prost în zona euro… depinde în totalitate de noi”, a concluzionat el.