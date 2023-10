Surpriză de infarct pentru un român, la doi ani de când a fost în Bulgaria. „Nu s-a putut rezolva nimic“

Mulți turiști români care și-au făcut vacanța în Bulgaria sau doar au tranzitat această țară s-au plâns în ultimii ani că au fost victimele unor abuzuri pe șoselele bulgărești. Este și cazul unui român care susține că a fost amendat deși își cumpărase vinieta. El a primit amenda abia după doi ani.

Bărbatul a relatat pe scurt întâmplare pe pagina de Facebook Vacante do it yourself și le cere membrilor grupului un sfat. Totul s-a petrecut în Bulgaria, în urmă cu doi ani, dar el a aflat abia acum că are de plătit o amendă. Asta deși, spune bărbatul, el avea vinietă, însă bulgarii susțin cu totul altceva.

„Salutare! Urmează să plec în Bulgaria și dorind să plătesc vigneta am aflat că am o amendă din 2021 pentru neplata vignetei. Dețin doar dovadă plății de atunci, iar cu suportul lor online n-am rezolvat nimic, oferindu-mi doar răspunsuri standard. Să insist la vamă să-mi arate vreo dovadă ceva, sau să nu-mi bat capul și să plătesc amenda?”, a postat acesta.

Ce sfaturi a primit

Răspunsurile nu au întârziat, iar unii internauți au confirmat faptul că s-au confruntat cu probleme asemănătoare. Alții l-au sfătuit să verifice, iar cineva a scris că este posibil ca vigneta cumpărată de autorul postării să fi intrat în vigoare doar ulterior datei sau orei în care acesta a intrat în Bulgaria.

„Amenda este emisă automat, nu e un nene care urmărește pe camera fiecare mașină și caută în vreo bază de date. Poți și verifica astfel: vezi la ce oră și în ce zi ai plătit vigneta și compari cu ziua și ora când ai intrat în Bulgaria. Probabil că vigneta cumpărată de tine a intrat în vigoare ulterior datei și orei când tu ai intrat în Bulgaria. Nu e ca la podul de la Fetești, de exemplu, unde poți plăti până la finalul zilei”, a explicat acesta.

O doamnă a venit cu o altă ipoteză, la care a intervenit și un alt internaut: „Bună! Taxa de drum pentru Bulgaria era pentru weekend sau perioada mai lungă de timp? Căci pentru weekend din ce știu, orarul este foarte ciudat, cum a și scris cineva mai sus; este ceva cu ora 12 pm. Pentru perioada mai lungă este prima zi 00:00, iar ultima zi 23:59.”

„Pe site-ul oficial este clar menționată valabilitatea unei viniete de weekend”, a fost răspunsul prompt primit. „De aceea am și spus că o cauză poate fi ora/intervalul orar, deoarece taxa pe weekend este valabilă începând cu ora 12:00 pm; așadar cine intră în Bulgaria la 10 sau 11 am nu are taxa plătită până la 12:00, deci este pasibil de amendă”, a confirmat femeia.

Probleme peste probleme

Altcineva a scris că s-a confruntat exact cu aceeași problemă și i-a sugerat să verifice țara de oricgine a mașinii.

„Puteți să verificați țara de origine a mașinii trecută pe hârtia din 2021. Am avut aceeași situație în 2022 când am fost opriți de poliție să ni se spună să plătim o amendă pentru că în 2021 nu am plătit vigneta. Aveam dovadă plății, datele corecte, numărul mașinii corect, dar țara de origine Germania, nu România. Nici nu am văzut acest lucru inițial, nu s-a putut rezolva nimic, a trebuit să plătim o amendă de 30 de euro”, a scris o altă doamnă.

„Fix aceeași situație a avut și un prieten, la fel, a plătit în vama amendă în vară pentru anul trecut”, a confirmat altcineva.

În sfârșit, altcineva l-a sfătuit să plătească amenda pentru a evita alte surprize și eventuale alte probleme. „Eu zic să o plătiți - probabil este o amendă primită corect. Despre vinietă - ori ați cumpărat-o după ce ați intrat în Bulgaria, ori datele de pe ea nu au fost corecte, ori a expirat înainte să ieșiți din Bulgaria...”