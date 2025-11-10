Noi reguli în Bulgaria pentru șoferii români: ce riscă cei care refuză să achite pe loc amenda

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că au fost aduse modificări Legii privind circulaţia pe drumurile publice din Bulgaria, prin introducerea obligativității achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.

Măsura este aplicabilă șoferilor care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor români.

„Plata contravenției se va achita pe loc, NU prin numerar, ci la un terminal POS instalat pe maşina de poliţie, sau la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul de poliţie îl va conduce pe conducătorul auto amendat. În caz contrar, agentul de poliție va proceda la reținerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin pe care îl va emite, ordin cu valabilitate de maxim 3 luni. Acesta poate fi anulat oricând în acest interval de timp, în condițiile achitării amenzii”, a transmis Ambasada României în Republica Bulgaria.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Măsura a stârnit reacții puternice pe rețelele sociale.

„Nu mai merg în Bulgaria. S-au pus pe turiști cu amenzi și altele. Te duci și apoi te trezești cu multe amenzi despre care nu știi și nu poți să contești”, a scris un utilizator pe Forum Bulgaria.

„Bulgarii mai bine ar face drumuri, nu panarame de șosele pe care te obligă să circuli în linie dreaptă cu 30 și km / h”, a adăugat alt șofer.