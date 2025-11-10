search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Noi reguli în Bulgaria pentru șoferii români: ce riscă cei care refuză să achite pe loc amenda

0
0
Publicat:

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că au fost aduse modificări Legii privind circulaţia pe drumurile publice din Bulgaria, prin introducerea obligativității achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.

Autoritățile din Bulgaria au schimbat radical legislația rutieră FOTO: FB
Autoritățile din Bulgaria au schimbat radical legislația rutieră FOTO: FB

Măsura este aplicabilă șoferilor care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor români.

„Plata contravenției se va achita pe loc, NU prin numerar, ci la un terminal POS instalat pe maşina de poliţie, sau la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul de poliţie îl va conduce pe conducătorul auto amendat. În caz contrar, agentul de poliție va proceda la reținerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin pe care îl va emite, ordin cu valabilitate de maxim 3 luni. Acesta poate fi anulat oricând în acest interval de timp, în condițiile achitării amenzii”, a transmis Ambasada României în Republica Bulgaria. 

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Măsura a stârnit reacții puternice pe rețelele sociale.

„Nu mai merg în Bulgaria. S-au pus pe turiști cu amenzi și altele. Te duci și apoi te trezești cu multe amenzi despre care nu știi și nu poți să contești”, a scris un utilizator pe Forum Bulgaria.

„Bulgarii mai bine ar face drumuri, nu panarame de șosele pe care te obligă să circuli în linie dreaptă cu 30 și km / h”, a adăugat alt șofer.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
fanatik.ro
image
Agenția de stat unde a apărut printre consilieri un general din fosta Securitate
libertatea.ro
image
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
antena3.ro
image
Poliţia ridică din umeri în cazul femeii ucise de soţ: "Luarea măsurilor privative de libertate este dificilă"
observatornews.ro
image
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Tichete de masă 2025 – ce valoare au voucherele de la angajator, de fapt. Legea impune doar pragul maxim, care s-a majorat
playtech.ro
image
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Un legendar baschetbalist s-a stins din viață! Lenny Wilkens și-a găsit sfârșitul la 88 de ani
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Încă o tragedie cumplită în familia Mihaelei, femeia ucisă de soț în Teleorman. Fratele ei a murit: „Ai plecat la frățiorul tău”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă ai avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Interviu George Burcea. Cum a ajuns să candideze pentru POT la alegerile pentru Primăria Capitalei și care sunt legăturile sale cu Anamaria Gavrilă: „Până în acest moment, nu sunt membru POT. De ce m-au ales pe mine ar trebui să-i întrebați pe ei”
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
Îngrijorată, Nidia Moculescu spune adevărul despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: „Tata este...” Mesaj pentru cei care se roagă pentru el
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, în vizită la Întreprinderea agricolă de stat Amzacea, județul Constanța (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 88/1979)
Vita particularului e mai grasă! Supravegherea micii gospodării rurale în perioada comunistă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!