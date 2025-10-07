Budapesta acuză din nou Kievul: „Ucrainenii se amestecă în alegerile din Ungaria”

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a acuzat Ucraina că încearcă să se amestece în alegerile legislative de anul viitor, promovându-și interesele prin intermediul unui partid de opoziție ungar. Declarațiile au fost făcute după ce au apărut informații potrivit cărora ucrainenii ar fi contribuit la dezvoltarea unei aplicații folosite de această formațiune politică.

Peter Szijjarto a declarat, într-un comunicat emis de Ministerul de Externe ungar, că nu mai există dubii privind implicarea Ucrainei în politica internă a Ungariei.

„Dacă cineva mai avea îndoieli cu privire la faptul că ucrainenii se amestecă în alegerile legislative din Ungaria de anul viitor, aceste îndoieli au fost acum risipite: ucrainenii sunt într-adevăr puternic interesaţi să influenţeze rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria”, a spus ministrul, citat de Agerpres.

Potrivit agenției MTI, Szijjarto susține că Ucraina își promovează interesele prin partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, un adversar politic al premierului Viktor Orbán.

Relații tensionate între Budapesta și Kiev

Șeful diplomației ungare a subliniat că Ucraina ar fi conștientă de consecințele menținerii actualului guvern la putere.

„Ucraina știe foarte bine că, dacă guvernul Ungariei rămâne în funcţie, deciziile guvernamentale vor servi exclusiv intereselor naţionale ungare”, a spus Szijjarto, adăugând că o astfel de situație ar împiedica Ucraina să devină membră a Uniunii Europene.

Ministrul a continuat criticând Bruxelles-ul și legăturile europene cu Ucraina: „Nu vom permite Bruxelles-ului să dezlănţuie mafia ucraineană, produsele agricole ucrainene substandard şi războiul în sine asupra Uniunii Europene”, a afirmat el.

Declarațiile lui Peter Szijjarto vin pe fondul unor relații tot mai reci între Budapesta și Kiev, Ungaria fiind una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care și-au exprimat deschis opoziția față de aderarea Ucrainei la blocul comunitar.