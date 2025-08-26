Tensiunile Ungaria – Ucraina escaladează. Viktor Orbán reacționează dur la declarațiile lui Zelenski şi trece la ameninţări: „Vor fi consecințe pe termen lung”

Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina escaladează după atacurile asupra conductei de petrol Drujba, premierul Viktor Orbán amenințând cu „consecințe pe termen lung”, după ce Volodimir Zelenski a recunoscut că atacul a fost deliberat.

Viktor Orbán a reacționat dur la declarațiile recente ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind conducta de petrol Drujba, calificându-le drept „șantaj și amenințări” și avertizând că acestea vor avea „consecințe pe termen lung”, potrivit presei maghiare.

Prim-ministrul ungar a subliniat că ultimul weekend a fost unul plin de evenimente, în care Volodimir Zelenski a lansat, în opinia sa, amenințări directe la adresa Ungariei. El a susținut că președintele ucrainean a recunoscut că a lovit conducta Drujba în mod deliberat, ca răspuns la opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, ceea ce, în viziunea lui Viktor Orbán, nu face altceva decât să-i confirme că a luat o decizie bună în acest sens

„Șantajul, bombardamentele și amenințările nu vor aduce Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană”, a avertizat Viktor Orbán, insistând că afirmațiile lui Volodimir Zelenski vor avea efecte de lungă durată.

Declaraţiile premierului ungur vin în contextul în care, în ultimele zile, forțele ucrainene au efectuat două atacuri asupra stației de pompare Drujba, care transportă petrol către Ungaria, conform European Pravda.

Până acum, Ucraina evitase astfel de operațiuni tocmai pentru a nu strica relațiile cu Ungaria, însă opoziţia lui Viktor Orban în ceea ce priveşte integrarea Ucrainei în UE ar fi redus semnificativ opțiunile Kievului, iar coincidențele dintre atacuri și disputa privind aderarea la UE sugerează o legătură indirectă, chiar dacă Ucraina nu a recunoscut oficial această corelație.

Pe 24 august, președintele Volodimir Zelenski ar fi confirmat informațiile European Pravda, declarând faptul că atacurile asupra conductei Drujba, care furnizează petrol Ungariei, sunt legate de tensiunile diplomatice generate de veto-ul lui Orbán asupra procesului de aderare a Ucrainei la UE.

În timp ce tensiunile dintre cele două ţări sunt în creştere, Viktor Orban declară că l-ar fi contactat inclusiv pe Donald Trump, căruia i-a adus la cunoştinţă aceste informaţii, preşedintele american exprimându-şi furia față de situație.