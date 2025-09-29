Budapesta lovește în presa de la Kiev. Mai multe site-uri de știri ucrainene, blocate în Ungaria

Ungaria a anunţat luni că blochează accesul la 12 site-uri de ştiri ucrainene, după ce Ucraina a luat măsuri similare.

Autorităţile de la Kiev blocaseră în septembrie, la cererea serviciilor ucrainene de securitate, diferite site-uri de internet acuzate că găzduiesc puncte de vedere pro-ruse, transmite Agerpres.

Printre acestea, opt portaluri de limbă maghiară, inclusiv cel pro-guvernamental origo.hu, apreciat de Reuters ca popular.

Gergely Gulyas, şeful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, a scris luni pe Facebook că "o ţară suverană trebuie să reacţioneze proporţional la orice atac nejustificat".

Multe din site-urile vizate de Budapesta sunt foarte citite în Ucraina. Unul din ele, ziarul online Pravda Europeană (Adevărul European - n. red.), urmăreşte îndeaproape demersurile ucrainene de aderare la UE şi eforturile ungare de a le bloca.

Gulyas a afirmat că Ucraina a blocat portalurile ungare deoarece criticau sancţiunile împotriva Rusiei şi sprijinul militar pentru Ucraina, precum şi Uniunea Europeană şi NATO, organizaţii pe care le apreciau ca fragmentate şi ineficiente.

"Dacă fragmentarea Uniunii Europene constituie un motiv de cenzură de stat în Ucraina, atunci este timpul ca Ucraina să renunţe la intenţia de a adera", a scris oficialul ungar. El a adăugat că site-urile din Ungaria au fost interzise de ucraineni deoarece "au îndrăznit să relateze despre activităţile de influenţă ale Fundaţiei Soros".

Reuters reaminteşte că magnatul de origine ungară George Soros şi vederile sale liberale se află de un deceniu în colimatorul partidului FIDESZ al lui Orban.

Premierul ungar este sceptic faţă de ajutorul militar occidental pentru Ucraina şi a păstrat relaţii mai cordiale cu preşedintele rus Vladimir Putin decât liderii altor state din UE şi NATO.

Kievul nu a reacţionat imediat la decizia Budapestei de a bloca site-urile ucrainene.

Reuters apreciază că astfel de măsuri înrăutăţesc şi mai mult relaţiile bilaterale deja afectate după ce Rusia a invadat Ucraina.