search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Budapesta lovește în presa de la Kiev. Mai multe site-uri de știri ucrainene, blocate în Ungaria

0
0
Publicat:

Ungaria a anunţat luni că blochează accesul la 12 site-uri de ştiri ucrainene, după ce Ucraina a luat măsuri similare.

Mai multe site-uri de știri au fost blocate în Ungaria FOTO Shutterstock
Mai multe site-uri de știri au fost blocate în Ungaria FOTO Shutterstock

Autorităţile de la Kiev blocaseră în septembrie, la cererea serviciilor ucrainene de securitate, diferite site-uri de internet acuzate că găzduiesc puncte de vedere pro-ruse, transmite Agerpres.

Printre acestea, opt portaluri de limbă maghiară, inclusiv cel pro-guvernamental origo.hu, apreciat de Reuters ca popular.

Gergely Gulyas, şeful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, a scris luni pe Facebook că "o ţară suverană trebuie să reacţioneze proporţional la orice atac nejustificat".

Multe din site-urile vizate de Budapesta sunt foarte citite în Ucraina. Unul din ele, ziarul online Pravda Europeană (Adevărul European - n. red.), urmăreşte îndeaproape demersurile ucrainene de aderare la UE şi eforturile ungare de a le bloca.

Gulyas a afirmat că Ucraina a blocat portalurile ungare deoarece criticau sancţiunile împotriva Rusiei şi sprijinul militar pentru Ucraina, precum şi Uniunea Europeană şi NATO, organizaţii pe care le apreciau ca fragmentate şi ineficiente.

"Dacă fragmentarea Uniunii Europene constituie un motiv de cenzură de stat în Ucraina, atunci este timpul ca Ucraina să renunţe la intenţia de a adera", a scris oficialul ungar. El a adăugat că site-urile din Ungaria au fost interzise de ucraineni deoarece "au îndrăznit să relateze despre activităţile de influenţă ale Fundaţiei Soros".

Reuters reaminteşte că magnatul de origine ungară George Soros şi vederile sale liberale se află de un deceniu în colimatorul partidului FIDESZ al lui Orban.

Premierul ungar este sceptic faţă de ajutorul militar occidental pentru Ucraina şi a păstrat relaţii mai cordiale cu preşedintele rus Vladimir Putin decât liderii altor state din UE şi NATO.

Kievul nu a reacţionat imediat la decizia Budapestei de a bloca site-urile ucrainene.

Reuters apreciază că astfel de măsuri înrăutăţesc şi mai mult relaţiile bilaterale deja afectate după ce Rusia a invadat Ucraina.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
gandul.ro
image
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
mediafax.ro
image
Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!”
fanatik.ro
image
Putin a primit cea mai proastă veste din ultimii trei ani și a recurs la o minciună jenanta
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei
observatornews.ro
image
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Pensia pentru limită de vârstă, în 2025. Stagiul minim de cotizare
playtech.ro
image
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții! FIFA a decis: 0-3 la ”masa verde”, după ce au câștigat cu 2-0 pe teren, și pot pierde calificarea la CM
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Încă un bebeluș a murit după ce a fost transferat de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, la „Grigore Alexandrescu”. Ar fi fost infectat cu aceeași bacterie ca ceilalți 6
kanald.ro
image
„Nu vei mai munci niciodată”, oferta către un jurnalist pentru acces la laptop și...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Banii de pensie pentru românii care au muncit în străinătate. Cum se calculează vechimea în muncă în UE
mediaflux.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
S-a descoperit cheia unei vieți mai lungi: o mutație genetică rară
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât i-a scăzut pensia fostului primar al Capitalei?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia 0342228804 jpg
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
O caricatură englezească din 1791 care satirizează ambiția împărătesei Ecaterina cea Mare de a cuceri Constantinopolul (© British Museum / Wikimedia Commons)
Misterele politicii ruseşti
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate