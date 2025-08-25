Viceguvernator rus, arestat pentru deturnarea a un miliard de ruble destinate fortificațiilor de la frontieră

Viceguvernatorul regiunii Kursk, Vladimir Bazarov, a fost arestat într-un dosar de deturnare de fonduri alocate construcției de fortificații în regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina.

Vladimir Bazarov, viceguvernatorul regiunii Kursk, a fost arestat sub acuzația de deturnare a fondurilor alocate pentru construirea de fortificații în regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina. Banii, aproximativ un miliard de ruble (circa 10,5 milioane de euro), erau destinați apărării unei zone expuse frecvent atacurilor armate.

Guvernatorul interimar Aleksandr Hinștein a confirmat arestarea printr-un mesaj pe Telegram, precizând că dosarul are legătură cu activitatea lui Bazarov în funcția anterioară, de viceguvernator pentru construcții în regiunea Belgorod. „Potrivit primelor informaţii, dosarul se referă la construcţia de fortificaţii”, a declarat Hinștein, citat de Agerpres.

O sursă din cadrul forțelor de ordine citată de agenția TASS a explicat că este vorba despre deturnarea fondurilor alocate pentru ridicarea unor structuri de apărare la frontieră.

Fortificații costisitoare, dar ineficiente

După declanșarea războiului împotriva Ucrainei, în 2022, Rusia a investit în construcția de tranșee și „dinți de dragon” pentru a opri înaintarea blindatelor. Cu toate acestea, regiunea Belgorod a continuat să fie vizată de atacuri, iar în vara lui 2024 armata ucraineană a reușit să cucerească peste o mie de kilometri pătrați din regiunea vecină Kursk. Trupele ucrainene au fost respinse abia în aprilie 2025.

Un șir de scandaluri și tragedii

Cazul lui Bazarov nu este singular. În primăvară, guvernatorul regiunii Kursk, Aleksei Smirnov, a fost și el arestat pentru deturnarea de fonduri destinate fortificațiilor. Predecesorul său, Roman Starovoit, ajuns ulterior ministru al Transporturilor, s-a sinucis în iulie, presa rusă scriind că era vizat de o anchetă în același dosar.