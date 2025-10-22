Zelenski merge în Suedia, unde încheie un acord de „export” de armament. „O Ucraină puternică şi capabilă este o prioritate esenţială”

Președintele Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri, 22 octombrie, în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de „export” de armament.

Președinele se întâlnește cu premierul suedez Ulf Kristersson în oraşul Linköping, unde este sediul grupului de apărare Saab, care produce avionul de vânătoare Gripen, scrie News.ro.

„La finalul întâlnirii, domnii Kristersson şi Zelenski vor susţine o conferinţă de presă comună pentru a face un anunţ în domeniul exporturilor de apărare”, a declarat guvernul suedez.

„O Ucraină puternică şi capabilă este o prioritate esenţială pentru Suedia şi vom continua să ne asigurăm că Ucraina poate riposta la agresiunea Rusiei”, a scris premierul Kristersson pe X.

În aprilie, Suedia anunța un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina în valoare de 16 miliarde de coroane suedeze (1,6 miliarde de dolari), ca răspuns la o solicitarea Kievului pentru capacități în apărare aeriană.

„Mărim sprijinul și îl majorăm în capacitate și amploare; există motive serioase pentru a face acest lucru în lumina situației foarte grave din Ucraina”, a declarat Pål Jonson, ministrul Apărării, la un briefing de presă la Stockholm.

„Rusia are inițiativa în război și trebuie să sprijinim Ucraina să rupă această tendință chiar acum”.

Guvernul suedez și-a propus să ofere 40 de miliarde de coroane în ajutor în Ucraina în 2025, parțial prin transferul fondurilor alocate pentru 2026.

„Mesajul de astăzi este că mai mulți oameni trebuie să facă mai mult”, a spus Jonson. „Acum este momentul ca toate țările europene să sporească realmente sprijinul pentru Ucraina”.