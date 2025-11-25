Trump anunță că planul de pace dintre Rusia și Ucraina intră în faza finală a negocierilor. Când se va întâlni personal cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski

Donald Trump anunță că planul de pace dintre Rusia și Ucraina ar fi ajuns în faza finală a negocierilor, iar emisarii săi urmează să se întâlnească separat cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru a definitiva ultimele puncte ale acordului.

Donald Trump a anunțat într-un mesaj publicat pe Social Truth, marți, 27 noiembrie, că planul de pace dintre Rusia și Ucraina a intrat „în faza finală a negocierilor”, susținând că echipa sa a obținut „progrese enorme” în ultimele zile.

El afirmă că mai există doar câteva puncte rămase asupra cărora Moscova şi Kievul nu au căzut de acord, iar acestea ar putea fi clarificate în cadrul unor întâlniri diplomatice directe care urmează să aibă loc.

„În ultima săptămână, echipa mea a făcut progrese enorme în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina (un război care nu ar fi început NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte!). Luna trecută au murit 25.000 de soldați.

Planul de pace inițial în 28 de puncte, elaborat de Statele Unite, a fost perfecționat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți, și au mai rămas doar câteva puncte de dezacord”, scrie Donald Trump pe Truth.

Liderul de la Casa Albă a confirmat că a decis să trimită emisari speciali pentru a accelera etapa finală a acordului. Astfel, trimisul său special Steve Witkoff se va deplasa la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin, în timp ce secretarul Armatei, Dan Driscoll, va avea o întrevedere separată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cele două vizite sunt prezentate ca fiind esențiale pentru stabilirea ultimelor detalii din planul de pace în 28 de puncte, conceput inițial de Statele Unite și perfecționat ulterior cu propuneri venite din partea ambelor tabere.

„În speranța finalizării acestui plan de pace, l-am îndrumat pe trimisul meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii. Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles”, a confirmat el întâlnirile care urmează să aibă loc cât mai curând.

După ce a subliniat, încă o dată, că acest război „nu ar fi început niciodată” dacă el s-ar fi aflat în funcție, acuzându-l, practic, pe Joe Biden de proasta gestionare a situaţiei, Donald Trump a anunţat că se va întâlni personal atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski, însă numai după ce acordul va fi FINALIZAT.

„Sper să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenski și președintele Putin, dar NUMAI când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni foarte importante și să sperăm cu toții că PACE va fi realizată CÂT MAI CURÂND POSIBIL!”, şi-a încheiat preşedinteşe american mesajul.