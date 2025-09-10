search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Bărbatul care a ucis o refugiată din Ucraina spune că era „controlat de materiale implantate în creier”. Victima „i-a citit gândurile”

0
0
Publicat:

Bărbatul de 34 de ani care a înjunghiat mortal o refugiată din Ucraina într-un tramvai din orașul Charlotte, statul Carolina de Nord, a mărturisit surorii sale că a comis atacul fiind „controlat de materiale străine” pe care guvernul „i le-ar fi implantat în creier”.

Incidentul s-a produs pe 22 august. FOTO: captură video
Incidentul s-a produs pe 22 august. FOTO: captură video

Victima, Iryna Zarutskaya, avea 23 de ani și fugise din Ucraina în 2022 pentru a scăpa de război. Ea lucra la o pizzerie din Charlotte și își dorea să devină asistent veterinar.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum agresorul DeCarlos Brown Jr. a atacat-o din spate pe tânără, în timp ce aceasta stătea liniștită pe scaun. Incidentul s-a produs pe 22 august.

La șase zile după arest, sora agresorului, Tracy Brown, a înregistrat o convorbire telefonică din închisoare în care fratele ei vorbea despre „microcipuri” și „materiale străine” care i-ar fi influențat comportamentul. „Nici nu o cunoșteam pe această femeie, nu i-am spus un cuvânt. E înfricoșător, nu? De ce ar înjunghia cineva pe altcineva fără motiv?”, a spus DeCarlos în apel,potrivit Daily Mail.

„De ce tocmai ea, dintre toți oamenii? E din Ucraina, încerc doar să-mi dau seama de ce tocmai ea?” l-a întrebat Tracy pe fratele său.

„Pur și simplu s-au năpustit (n.r. microcipurile pe care DeCarlos Brown spune că le are implantate) asupra ei, asta s-a întâmplat. Cel care lucra cu aceste materiale a atacat-o. Atât. Acum trebuie să investigheze ce fel de influență a suferit corpul meu... Acum trebuie să investigheze și să afle cine a fost motivul incidentului”, a răspuns DeCarlos.

„Mă duceam în centru, la spital, să le spun... că încerc să scap de chestia asta... să nu mai înnebunesc”, a completat DeCarlos Brown.

Tracy a spus că, atunci când și-a vizitat fratele în închisoare, l-a întrebat din nou de ce a atacat-o pe Iryna Zarutskaya, iar DeCarlos a răspuns că victima „i-a citit gândurile”.

Tracy Brown a declarat presei că fratele ei suferea de schizofrenie și încercase în repetate rânduri să ajungă la spital pentru ajutor psihiatric, însă medicii îl externau după doar 24 de ore. Ea consideră că statul este responsabil pentru tragedie: „A cerut și a strigat după ajutor, dar nimeni nu l-a luat în serios. Era un pericol pentru societate, iar acum o femeie inocentă a murit”.

Iryna Zarutskaya venise în SUA după declanșarea războiului din Ucraina. FOTO: X
Iryna Zarutskaya venise în SUA după declanșarea războiului din Ucraina. FOTO: X

Dosarele poliției arată că Brown sunase de mai multe ori la 911, susținând că are un microcip în creier, iar ultima dată fusese arestat pentru „folosirea abuzivă a sistemului de urgență”. Cu toate acestea, un judecător i-a permis să rămână în libertate pe cauțiune, deși expertiza psihiatrică dispusă prin tribunal fusese amânată cu un an și jumătate.

Iryna Zarutskaya, originară din Kiev, era absolventă a Colegiului „Synergy” și pasionată de artă și animale. Familia ei a declarat că tânăra visa să lucreze într-o clinică veterinară și își câștiga existența lucrând la o pizzerie.

DeCarlos Brown, cu antecedente penale pentru jaf armat, se află acum în arest și urmează să apară în fața instanței la sfârșitul lunii septembrie. Dacă va fi găsit vinovat de crimă, riscă pedeapsa cu moartea – deși Carolina de Nord nu a mai efectuat execuții de aproape un deceniu.

Între timp, un scandal a izbucnit în mediul online după ce pe platforma GoFundMe au apărut pagini de strângere de fonduri în favoarea lui Brown, invocând „lupta împotriva rasismului”. Pagini care au fost ulterior șterse, în urma valului de plângeri.

Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri, 10 septembrie, pedeapsa capitală pentru asasinul tinerei ucrainene.

„ANIMALUL care a ucis-o atât de violent pe frumoasa tânăra din Ucraina, venită în America căutând pace şi securitate, ar trebui să primească un proces 'rapid' (nu există niciun dubiu!) şi să fie condamnat la PEDEAPSA CU MOARTEA. Nu poate exista altă opţiune!”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
stirileprotv.ro
image
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă rusească peste o casă
gandul.ro
image
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
mediafax.ro
image
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au fost aduse și când ar putea fi adoptată
fanatik.ro
image
VIDEO. Gest sfidător al lui Alexandru Bălan, arestat pentru spionaj în favoarea Belarusului
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Lege nouă. Opt zile pe lună de telemuncă pentru anumite categorii de angajați
playtech.ro
image
S-a confirmat ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Ardelenii și-au luat portar. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Echinocțiul de toamnă 2025. Când se schimbă ora
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!