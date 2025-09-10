Bărbatul care a ucis o refugiată din Ucraina spune că era „controlat de materiale implantate în creier”. Victima „i-a citit gândurile”

Bărbatul de 34 de ani care a înjunghiat mortal o refugiată din Ucraina într-un tramvai din orașul Charlotte, statul Carolina de Nord, a mărturisit surorii sale că a comis atacul fiind „controlat de materiale străine” pe care guvernul „i le-ar fi implantat în creier”.

Victima, Iryna Zarutskaya, avea 23 de ani și fugise din Ucraina în 2022 pentru a scăpa de război. Ea lucra la o pizzerie din Charlotte și își dorea să devină asistent veterinar.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum agresorul DeCarlos Brown Jr. a atacat-o din spate pe tânără, în timp ce aceasta stătea liniștită pe scaun. Incidentul s-a produs pe 22 august.

La șase zile după arest, sora agresorului, Tracy Brown, a înregistrat o convorbire telefonică din închisoare în care fratele ei vorbea despre „microcipuri” și „materiale străine” care i-ar fi influențat comportamentul. „Nici nu o cunoșteam pe această femeie, nu i-am spus un cuvânt. E înfricoșător, nu? De ce ar înjunghia cineva pe altcineva fără motiv?”, a spus DeCarlos în apel,potrivit Daily Mail.

„De ce tocmai ea, dintre toți oamenii? E din Ucraina, încerc doar să-mi dau seama de ce tocmai ea?” l-a întrebat Tracy pe fratele său.

„Pur și simplu s-au năpustit (n.r. microcipurile pe care DeCarlos Brown spune că le are implantate) asupra ei, asta s-a întâmplat. Cel care lucra cu aceste materiale a atacat-o. Atât. Acum trebuie să investigheze ce fel de influență a suferit corpul meu... Acum trebuie să investigheze și să afle cine a fost motivul incidentului”, a răspuns DeCarlos.

„Mă duceam în centru, la spital, să le spun... că încerc să scap de chestia asta... să nu mai înnebunesc”, a completat DeCarlos Brown.

Tracy a spus că, atunci când și-a vizitat fratele în închisoare, l-a întrebat din nou de ce a atacat-o pe Iryna Zarutskaya, iar DeCarlos a răspuns că victima „i-a citit gândurile”.

Tracy Brown a declarat presei că fratele ei suferea de schizofrenie și încercase în repetate rânduri să ajungă la spital pentru ajutor psihiatric, însă medicii îl externau după doar 24 de ore. Ea consideră că statul este responsabil pentru tragedie: „A cerut și a strigat după ajutor, dar nimeni nu l-a luat în serios. Era un pericol pentru societate, iar acum o femeie inocentă a murit”.

Dosarele poliției arată că Brown sunase de mai multe ori la 911, susținând că are un microcip în creier, iar ultima dată fusese arestat pentru „folosirea abuzivă a sistemului de urgență”. Cu toate acestea, un judecător i-a permis să rămână în libertate pe cauțiune, deși expertiza psihiatrică dispusă prin tribunal fusese amânată cu un an și jumătate.

Iryna Zarutskaya, originară din Kiev, era absolventă a Colegiului „Synergy” și pasionată de artă și animale. Familia ei a declarat că tânăra visa să lucreze într-o clinică veterinară și își câștiga existența lucrând la o pizzerie.

DeCarlos Brown, cu antecedente penale pentru jaf armat, se află acum în arest și urmează să apară în fața instanței la sfârșitul lunii septembrie. Dacă va fi găsit vinovat de crimă, riscă pedeapsa cu moartea – deși Carolina de Nord nu a mai efectuat execuții de aproape un deceniu.

Între timp, un scandal a izbucnit în mediul online după ce pe platforma GoFundMe au apărut pagini de strângere de fonduri în favoarea lui Brown, invocând „lupta împotriva rasismului”. Pagini care au fost ulterior șterse, în urma valului de plângeri.

Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri, 10 septembrie, pedeapsa capitală pentru asasinul tinerei ucrainene.

„ANIMALUL care a ucis-o atât de violent pe frumoasa tânăra din Ucraina, venită în America căutând pace şi securitate, ar trebui să primească un proces 'rapid' (nu există niciun dubiu!) şi să fie condamnat la PEDEAPSA CU MOARTEA. Nu poate exista altă opţiune!”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.