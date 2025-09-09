Video Momentul cumplit în care Irina, o refugiată ucraineană de 23 de ani, este înjunghiată mortal în metrou, în SUA

O tânără refugiată din Ucraina a fost ucisă cu sânge rece în Charlotte, Carolina de Nord. Atacul a avut loc într-un tren de metrou din cartierul South End, iar imaginile de supraveghere arată ultimele momente din viața tinerei.

Imaginile de supraveghere, publicate de Carlotte Area Transit System (CATS), o arată pe Irina Zarutska, în vârstă de 23 de ani, urcând în trenul Lynx Blue. Ea este îmbrăcată în uniforma de la pizzerie. Un bărbat îmbrăcat într-un hanorac roșu cu glugă este văzut stând în spatele ei. Patru minute mai târziu, individul scoate un cuțit și începe să o înjunghie pe Irina Zarutska de trei ori, inclusiv în gât.

Tânăra a început să sângereze abundent, devenind rapid inconștientă. Ulterior, înregistrarea video arată suspectul traversând vagonul, scoțându-și hanoracul și așteptând lângă uși, în timp ce pasagerii privesc, potrivit foxnews.

În ciuda îngrijirilor medicale imediate, ea a fost declarată moartă la ora 22:05, pe 22 august. Refugiata ucraineană în vârstă de 23 de ani a suferit trei răni prin înjunghiere.

Ofițerii au sosit și l-au găsit pe Decarlos Dejuan Brown Jr., în vârstă de 34 de ani, pe peronul de plecare, purtând haine care se potriveau cu descrierea suspectului, potrivit documentelor judiciare. Autoritățile au declarat că avea o tăietură la mâna dreaptă și a fost reținut după ce a primit îngrijiri medicale.

Ofițerii au recuperat un cuțit pliant în apropierea peronului de plecare al trenului.

Brown este acuzat oficial de crimă de gradul întâi, potrivit mandatului de arestare emis de județul Mecklenburg. Textul acuzației specifică faptul că el „a ucis și a omorât în mod ilegal, intenționat și criminal, cu premeditare, pe Iryna Zarutska” pe 22 august 2025.

El are un istoric de arestări care datează de mai bine de un deceniu, inclusiv condamnări pentru furt calificat și spargere și intrare prin efracție în 2013, precum și o condamnare în 2015 pentru jaf cu armă periculoasă, care l-a trimis la închisoare pentru mai mult de șase ani.

A fost eliberat în 2020, dar a rămas în libertate condiționată până în 2021, iar acuzațiile ulterioare împotriva lui au inclus amenințări și utilizarea abuzivă a sistemului 911 la începutul acestui an.

Poliția a declarat că Brown și Zarutska nu se cunoșteau și că atacul a fost întâmplător.

Moartea lui Zarutska a reînnoit apelurile la acțiuni privind siguranța publică în Charlotte. Membrii Consiliului Local din Charlotte și-au exprimat îngrijorarea după uciderea lui Zarutska cu privire la violența din sistemul de transport public al orașului.

Guvernatorul democrat al Carolinei de Nord, Josh Stein, a declarat că este „consternat” de imaginile atacului.

„Avem nevoie de mai mulți polițiști pe străzi pentru a asigura siguranța oamenilor. De aceea, bugetul meu prevede mai multe fonduri pentru angajarea de polițiști bine pregătiți”, a scris el într-o postare pe X.

„Solicit legislativului să adopte pachetul meu de măsuri privind recrutarea și păstrarea personalului din cadrul forțelor de ordine, pentru a remedia lipsa de personal din agențiile noastre statale și locale, astfel încât acestea să poată opri aceste crime oribile și să îi tragă la răspundere pe criminalii violenți.”