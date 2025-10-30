search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Avion rusesc interceptat deasupra Mării Baltice: Polonia ridică două MiG-29

0
0
Publicat:

Două avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au fost trimise joi pentru a intercepta un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice. Incidentul are loc la doar două zile după o situație aproape identică, semnalând o intensificare a provocărilor aeriene din partea Rusiei.

Polonia a trimis două avioane de vânătoare MiG-29 după un avion de spionaj rusesc FOTO: Shutterstock
Polonia a trimis două avioane de vânătoare MiG-29 după un avion de spionaj rusesc FOTO: Shutterstock

Forțele aeriene poloneze au anunțat că, în dimineața zilei de 30 octombrie, două avioane MiG-29 au interceptat un avion rusesc de tip Iliușin Il-20, care zbura în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice.

„În cursul dimineții de 30 octombrie, două avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au interceptat un avion de recunoaștere rus Iliușin Il-20 în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice”, a transmis Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze, potrivit Kyiv Independent.

Potrivit armatei, aeronava rusă nu avea un plan de zbor înregistrat și zbura cu transponderul oprit - dispozitivul care permite identificarea electronică a avioanelor. „Avionul nu a încălcat spațiul aerian polonez și a fost escortat în afara zonei de responsabilitate”, au precizat oficialii.

Incident repetat în doar două zile

Acest episod are loc la doar două zile după un incident aproape identic, petrecut pe 28 octombrie, când alte două MiG-29 poloneze au interceptat același tip de avion rusesc Il-20 deasupra Mării Baltice.

În fiecare zi, soldații noștri veghează cu devotament neclintit asupra cerului națiunii”, a transmis armata poloneză pe platforma X.

Tensiuni crescânde între Rusia și NATO

Atât MiG-29, cât și Il-20 sunt aeronave militare proiectate în perioada sovietică. Polonia a primit aceste avioane în timpul Tratatului de la Varșovia, alianța militară a URSS și a statelor comuniste, menită să contracareze NATO.

Dacă MiG-29 este un avion de vânătoare supersonic, Il-20 este conceput pentru supraveghere electronică și continuă să fie folosit de armata rusă.

Țările membre NATO trimit frecvent avioane de vânătoare ca reacție la zborurile suspecte ale Rusiei deasupra Mării Baltice și în alte zone de frontieră.

Provocările Moscovei în spațiul aerian aliat

În ultimele luni, mai multe state europene au raportat incidente similare. Polonia a doborât la începutul lunii septembrie mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Estonia și Lituania au raportat, la rândul lor, incursiuni de scurtă durată ale avioanelor rusești în septembrie și octombrie.

Aceste episoade sporesc tensiunile dintre NATO și Rusia, iar unele țări membre cer un răspuns mai ferm la astfel de provocări, inclusiv posibilitatea doborârii aeronavelor rusești care încalcă spațiul aerian aliat.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
gandul.ro
image
Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan își anunță intenția de a candida la Primăria Capitalei
mediafax.ro
image
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
playtech.ro
image
Orașul din România unde se află cea mai spectaculoasă atracție turistică dedicată Nadiei Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale: „E o onoare”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Andrei Găluț, solistul trupei „Goodbye to Gravity”, primul mesaj public la 10 ani de la Colectiv. Acesta este singurul membru care a supraviețuit dezastrului
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de "laptele uitării", medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
romaniatv.net
image
Tatăl lui Costel Gâlcă, administrator la scara de lângă cea distrusă de explozia din Calea Rahovei, interviu pentru Mediaflux: Sperăm să ne mutăm, dar fără gaze VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, a murit. Aldrin: „Iubirea vieții mele”
click.ro
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, semne ale cancerului pancreatic pe care nu trebuie să le ignori