Avion rusesc interceptat deasupra Mării Baltice: Polonia ridică două MiG-29

Două avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au fost trimise joi pentru a intercepta un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice. Incidentul are loc la doar două zile după o situație aproape identică, semnalând o intensificare a provocărilor aeriene din partea Rusiei.

Forțele aeriene poloneze au anunțat că, în dimineața zilei de 30 octombrie, două avioane MiG-29 au interceptat un avion rusesc de tip Iliușin Il-20, care zbura în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice.

„În cursul dimineții de 30 octombrie, două avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au interceptat un avion de recunoaștere rus Iliușin Il-20 în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice”, a transmis Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze, potrivit Kyiv Independent.

Potrivit armatei, aeronava rusă nu avea un plan de zbor înregistrat și zbura cu transponderul oprit - dispozitivul care permite identificarea electronică a avioanelor. „Avionul nu a încălcat spațiul aerian polonez și a fost escortat în afara zonei de responsabilitate”, au precizat oficialii.

Incident repetat în doar două zile

Acest episod are loc la doar două zile după un incident aproape identic, petrecut pe 28 octombrie, când alte două MiG-29 poloneze au interceptat același tip de avion rusesc Il-20 deasupra Mării Baltice.

„În fiecare zi, soldații noștri veghează cu devotament neclintit asupra cerului națiunii”, a transmis armata poloneză pe platforma X.

Tensiuni crescânde între Rusia și NATO

Atât MiG-29, cât și Il-20 sunt aeronave militare proiectate în perioada sovietică. Polonia a primit aceste avioane în timpul Tratatului de la Varșovia, alianța militară a URSS și a statelor comuniste, menită să contracareze NATO.

Dacă MiG-29 este un avion de vânătoare supersonic, Il-20 este conceput pentru supraveghere electronică și continuă să fie folosit de armata rusă.

Țările membre NATO trimit frecvent avioane de vânătoare ca reacție la zborurile suspecte ale Rusiei deasupra Mării Baltice și în alte zone de frontieră.

Provocările Moscovei în spațiul aerian aliat

În ultimele luni, mai multe state europene au raportat incidente similare. Polonia a doborât la începutul lunii septembrie mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Estonia și Lituania au raportat, la rândul lor, incursiuni de scurtă durată ale avioanelor rusești în septembrie și octombrie.

Aceste episoade sporesc tensiunile dintre NATO și Rusia, iar unele țări membre cer un răspuns mai ferm la astfel de provocări, inclusiv posibilitatea doborârii aeronavelor rusești care încalcă spațiul aerian aliat.