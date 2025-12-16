Gary Lineker își vinde podcastul cu o sumă fabuloasă. Netflix a intrat pe fir

Fostul mare atacant englez Gary Linek (62 de ani), comentator renumit și stimat, va prezenta o ediție specială în timpul următoarei Cupe Mondiale de de fotbal de anul viitor, alături de Alan Shearer și de Micah Richards.

Ultimul proiect al lui Gary Lineker valorează 16 milioane de euro. AEste suma pe care Netflix, potrivit Times, o va plăti companiei fostului atacant, Goalhanger, pentru a avea pe platforma sa podcastul „The Rest is Football”, pe care fostul atacant îl prezintă împreună cu Alan Shearer și Micah Richards, în timpul Cupei Mondiale.

Ediția specială a podcastului va fi filmată într-un studio din New York și, pe lângă cele trei gazde, va include o serie de vedete invitate, dintre care se așteaptă să includă unele dintre cele mai mari nume din lumea fotbalului.

Lineker, care a părăsit BBC în luna mai a anului trecut, unde era cel mai bine plătit angajat (1,54 milioane de euro pe an pentru a găzdui Match of the Day, programul emblematic de fotbal), și-a fondat propria companie de podcasturi în 2019, iar profiturile au crescut vertiginos la 3,54 milioane de euro până în 2024. O mare parte din acest succes se bazează pe „The Rest Is Football”, un podcast care, cu peste 7 milioane de redări pe lună, a devenit unul dintre cele mai populare din lumea fotbalului.

Pentru ediția sa de la Cupa Mondială, podcastul lui Lineker va include, de asemenea, analize și interviuri ale meciurilor, actualizări din cantonamentul Angliei și reporteri dedicați răspândiți în zonele pentru fani din Statele Unite, Mexic și Canada, gazdele turneului final. Lineker rămâne unul dintre cei mai populari comentatori ai fotbalului englez. Și este pregătit pentru următorul pas: transformarea podcastului său într-un produs global. Unul care, potrivit Netflix, valorează 16 milioane de euro.