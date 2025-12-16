Postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle, declarat de Rusia „organizaţie indezirabilă”

Rusia a declarat „organizaţie indezirabilă” postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle (DW), interzicându-i practic activităţile în ţară, pe fondul tensiunilor crescute dintre Moscova şi Berlin din cauza conflictului din Ucraina.

Deutsche Welle, care emite şi în limba rusă, apare pe lista „organizaţiilor indezirabile” a Ministerului rus de Justiţie.

DW, o instituţie media finanţată de statul german, a fost deja desemnată „agent străin” în Rusia în 2022, o altă clasificare care impune restricţii semnificative asupra funcţionării instituţiilor media vizate, scrie Agerpres.

Biroul DW din Moscova a fost închis în acelaşi an.

În urma relatărilor din presă de săptămâna trecută despre intenţia Rusiei de a o declara „indezirabilă”, Deutsche Welle a denunţat într-un comunicat „o altă încercare de a reduce la tăcere presa liberă”.

„Rusia ne poate eticheta drept o organizaţie indezirabilă, dar asta nu ne va descuraja”, a adăugat postul de radio.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a declarat că această decizie dovedeşte că „autorităţile ruse se tem de informaţiile independente, în special în ceea ce priveşte războiul de agresiune împotriva Ucrainei”.

Această decizie survine pe fondul unor tensiuni sporite cu Berlinul, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei în cadrul Uniunii Europene.

Săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz l-a comparat pe preşedintele rus Vladimir Putin cu Hitler, afirmând că scopul său este „restaurarea vechii Uniuni Sovietice în interiorul graniţelor sale”.

În noiembrie 2024, Rusia a expulzat doi jurnalişti de la postul public german de televiziune ARD, ca răspuns la închiderea în Germania a biroului local al postului de televiziune rus Pervîi Kanal.

Mai multe instituţii media internaţionale au fost declarate „indezirabile” de Rusia în ultimii ani, inclusiv Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL), finanţat de Congresul SUA, şi instituţia media de investigaţii Bellingcat.