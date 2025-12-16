search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Comisia Europeană ia măsuri pentru locuinţe mai accesibile în întreaga Europă

0
0
Publicat:

Accesul la locuinţe accesibile, durabile şi de bună calitate este o prioritate pentru Comisia Europeană care va lua o serie de măsuri prin primul „Plan european privind locuinţele la preţuri accesibile" prezentat marţi de Executivul comunitar.

O tânără stă pe balconul apartamentului său
Comisia Europeană ia măsuri pentru locuinţe mai accesibile în întreaga Europă. Foto Freepik

Cu o creştere medie a preţurilor locuinţelor cu peste 60 % şi a chiriilor cu peste 20 % în ultimii zece ani, milioane de europeni se străduiesc să îşi găsească o locuinţă pe care să şi-o poată permite. Afectând mobilitatea forţei de muncă, accesul la educaţie şi formarea familiei, criza locuinţelor afectează atât competitivitatea economiei UE, cât şi coeziunea noastră socială.

Prin urmare, Comisia va sprijini statele membre, regiunile şi oraşele prin luarea de măsuri atunci când acest lucru poate aduce valoare adăugată la nivelul UE. Acest plan se axează pe creşterea ofertei de locuinţe, pe stimularea investiţiilor şi a reformelor, pe abordarea problemei închirierilor pe termen scurt în zonele aflate în dificultate locativă şi pe sprijinirea persoanelor celor mai afectate.

Acest plan stabileşte acţiuni concrete pentru a face locuinţele mai accesibile ca preţ prin declanşarea de investiţii, reglementarea închirierilor pe termen scurt, reducerea birocraţiei şi sprijinirea persoanelor celor mai afectate din societatea noastră. Locuinţa nu este doar o marfă. Este un drept fundamental. Trebuie să mobilizăm fiecare euro şi să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne asigura că în Europa toată lumea îşi poate permite un loc decent pe care să îl numească acasă", a declarat Comisarul pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen.

Planul propune măsuri pentru un sector al construcţiilor şi renovărilor mai productiv şi mai inovator, care vor aborda neconcordanţa dintre cererea şi oferta de locuinţe prin intermediul Strategiei europene pentru construcţia de locuinţe. Pachetul include, de asemenea, o comunicare şi o recomandare a Consiliului privind noul Bauhaus european (NBE). Ca factor favorizant al tranziţiei curate, al inovării şi al bioeconomiei, NBE sprijină proiecte durabile, accesibile ca preţ şi de înaltă calitate - în principal în mediul construit.

Normele revizuite ale UE privind ajutoarele de stat vor facilita sprijinul financiar acordat de statele membre pentru locuinţe la preţuri accesibile, precum şi pentru locuinţe sociale. Comisia va colabora cu autorităţile naţionale, regionale şi locale pentru a simplifica normele şi procedurile care restricţionează oferta de locuinţe, cu un accent deosebit pe planificare şi autorizare. O nouă iniţiativă legislativă privind închirierile pe termen scurt va sprijini zonele aflate sub stres locativ.

Până în prezent, Comisia a mobilizat investiţii semnificative - 43 de miliarde euro - în locuinţe şi va continua să facă acest lucru în cadrul următorului buget pe termen lung al UE. De asemenea, Comisia dezvoltă o nouă platformă paneuropeană de investiţii în cooperare cu Banca Europeană de Investiţii, cu băncile naţionale şi regionale de promovare şi cu alte instituţii financiare internaţionale.

Prin abordarea cauzelor subiacente ale crizei într-un mod cuprinzător, acest plan va fi deosebit de benefic pentru cei mai afectaţi: tineri, studenţi, lucrători esenţiali, persoane cu venituri mici şi alte grupuri defavorizate. Comisia va mobiliza noi investiţii în locuinţele studenţeşti şi sociale şi va ajuta statele membre să pună în aplicare soluţii mai bune pentru persoanele fără adăpost, pe baza principiilor "locuinţa pe primul loc".

Planul european pentru locuinţe la preţuri accesibile este primul pas pentru a sprijini statele membre să ofere locuinţe mai accesibile, mai durabile şi de calitate în întreaga Europă. Comisia se va concentra acum pe punerea în aplicare. O nouă Alianţă europeană pentru locuinţe între statele membre, oraşe, regiuni, instituţiile UE, furnizorii şi asociaţiile de locuinţe, partenerii sociali, industrie şi societatea civilă va impulsiona punerea în aplicare a planului. Comisia va prezenta un raport privind progresele înregistrate înainte de încheierea acestui mandat. 

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
digi24.ro
image
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
gandul.ro
image
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
mediafax.ro
image
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
fanatik.ro
image
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
libertatea.ro
image
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
digi24.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
digisport.ro
image
Japonia se confruntă cu un eșec istoric: Un aeroport care a costat aproape 20 de miliarde de dolari se scufundă în mare
stiripesurse.ro
image
Un zăcământ uriaș de pământuri rare, care conține galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, a fost descoperit în Utah. "Moment de cotitură"
antena3.ro
image
Cristian Diaconescu, despre cum arată pentru România planul de pace pe care Trump îl vrea gata până de Crăciun
observatornews.ro
image
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
cancan.ro
image
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
prosport.ro
image
Meteorologii anunţă ninsori în Bucureşti de Crăciun. Zilele în care va fi zăpadă în Capitală
playtech.ro
image
Fără milă! Jucătorul exclus din lot la derby-ul FCSB – Rapid: „Nu putem accepta așa ceva!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură ar fi! Un atacant de 35 de ani, în locul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Badantele românce riscă să rămână fără locuri de muncă: Italiencele abandonează fițele și râvnesc să lucreze în îngrijire
stiripesurse.ro
image
Prietenii lui Marco, gest impresionant chiar înainte de înmormântare. Postarea care a îndurerat pe toată lumea
kanald.ro
image
Rabla 2025 continuă astăzi, 16 decembrie. Cât timp ai să-ți cumperi o mașină și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Vine a 13-a pensie, ce veste nesperată pentru bunici, banii intră de mâine sau vin cu Poşta!
romaniatv.net
image
Armistiţiu de Crăciun, propus de Ucraina. Condiția ridicată de Kremlin
mediaflux.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Martorul care poate înclina balanța anchetei. Rolul neașteptat al fostei menajere în cazul morții Rodicăi Stănoiu
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Preparatul ce nu lipsește de Crăciun de pe masa Iuliei Vântur, chiar dacă nu are timp de gătit: „Ca să gătești, trebuie să stai acasă” Ce va face de Sărbători?
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
image
Martorul care poate înclina balanța anchetei. Rolul neașteptat al fostei menajere în cazul morții Rodicăi Stănoiu

OK! Magazine

image
Trecutul controversat al Prințesei Sofia a Suediei, fost model de lenjerie intimă, după ce s-a aflat de conexiunea cu Jeffrey Epstein

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?