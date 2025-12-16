search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Breaking CSM sesizează Inspecția Judiciară pentru verificarea șefului DNA, Marius Voineag. Procurorii din țară vor fi consultați asupra legilor penale

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marți, în unanimitate, sesizarea Inspecției Judiciare pentru verificarea activității procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag.

Marius Voineag, procuror şef DNA FOTO: inquam photos
Marius Voineag, procuror şef DNA FOTO: inquam photos

Decizia vine după apariția materialelor de presă publicate de Recorder (9 decembrie) și difuzate de TVR1 (10 decembrie).

„În cadrul ședinței din data de 16 decembrie 2025, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a votat, în unanimitate, următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

1. Sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie semnalate în materialul de presă difuzat de publicaţia Recorder;

2. Convocarea adunărilor generale în vederea consultării procurorilor cu privire la necesitatea modificării legii penale și procesual penale, precum și a legilor justiției.

Urmează ca hotărârea Secției pentru procurori să fie transmisă Inspecției Judiciare pentru a efectua verificări, într-un termen considerat rezonabil”, a transmis CSM. 

În ceea ce privește al doilea punct al ordinii de zi, hotărârea va fi transmisă unităților de parchet pentru organizarea adunărilor generale, urmând ca hotărârile să fie transmise către Secție până la data de 15.01.2026.

„Propunerile rezultate vor fi integrate la nivelul secției pentru procurori într-un material care va fi trimis Ministerului Justiției și comisiilor juridice din cele două camere ale Parlamentului României”, a mai precizat Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Rezultatele consultărilor vor fi centralizate până la 15 ianuarie 2026 și vor fi transmise Ministerului Justiției și comisiilor juridice ale Parlamentului. 

Reamintim că Secția pentru judecători a CSM a sesizat pe 12 decembrie Inspecția Judiciară pentru a verifica afirmațiile documentarului Recorder, care acuză tergiversarea deliberată a dosarelor de corupție și implicarea unor judecători de rang înalt, printre care și Lia Savonea.

„Față de aspectele semnalate public în mass media, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, se arată în comunicat.

Declarațiile vin după ce documentarul Recorder a arătat că justiția tergiversează deliberat dosarele de corupție până la expirarea termenului de prescripție. Reportajul indică faptul că această întârziere nu mai este realizată doar de avocați, ci și de judecători, în special de șefii de instanțe, care ar putea modifica completele de judecată, dicta soluții, transfera magistrați sau pune presiune asupra celor incomozi.

În centrul controversei apare numele Liei Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, despre care se afirmă că și-a structurat activitatea astfel încât să se înconjoare de persoane obediente și să influențeze finalizarea dosarelor cu sancțiuni.

Numele Liei Savonea este asociat cu mai multe decizii cu impact major, precum anularea condamnării lui Mario Iorgulescu de 13 ani și 8 luni și trimiterea dosarului spre rejudecare, precum și reluarea procedurilor în „Dosarul Revoluției” după ce rechizitoriul inițial întocmit de procurori a fost declarat neconform.

„Este o decizie foarte bună, necesară. Am solicitat acest lucru de ieri și am spus că orice aspect care ține de nereguli și abuzuri nu trebuie ignorat și trebuie cercetat. Trebuie să facă o anchetă pentru aflarea adevărului”, a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei. 

