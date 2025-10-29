Avion militar rusesc, interceptat de Forțele Armate Poloneze deasupra Mării Baltice. NATO rămâne în alertă

Un avion militar rusesc, care efectua o misiune de recunoaștere deasupra Mării Baltice în spațiul aerian internațional, fără a avea depus un plan de zbor și cu transponderul oprit, a fost interceptat de avioane de luptă poloneze.

Incidentul a fost confirmat miercuri de armata poloneză, potrivit agenției Reuters.

Comandamentul operațional al Forțelor Armate Poloneze a precizat că aeronava rusească nu a încălcat spațiul aerian al Poloniei, însă a reprezentat un risc semnificativ pentru siguranța aviației în regiune.

„Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion Il-20, care efectua o misiune de recunoaştere în spaţiul aerian internaţional, fără un plan de zbor depus şi cu transponderul oprit. Aeronava nu a încălcat spaţiul aerian polonez”, se arată în comunicatul armatei poloneze.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional, Jacek Goryszewski, a declarat pentru postul TVN24 că acest incident arată „vigilența Poloniei în fața tentativelor Rusiei de a testa reacția NATO în regiunea baltică”.

El a subliniat că astfel de misiuni rusești sunt o practică frecventă și reprezintă o tentativă de intimidare.

Tensiuni la granițele NATO

Țările de pe flancul estic al NATO se află în stare de alertă ridicată după o serie de provocări aeriene din partea Rusiei. În septembrie, trei bombardiere rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute.

La doar câteva zile distanță, peste 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei.

Generalul Alexus Grynkewich, comandant al Forțelor Aeriene Americane în Europa și oficial NATO, a declarat recent pentru Reuters că Rusia „pare descurajată” de reacțiile ferme ale Alianței, dar avertizează că Moscova va continua să testeze capacitatea de răspuns a NATO.