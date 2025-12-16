O bătrână a murit în timp ce aștepta eliberarea unei adeverințe la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Rădăuți

O femeie în vârstă de 84 de ani a murit luni, 15 decembrie, după ce i s-a făcut brusc rău în timp ce se afla în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din municipiul Rădăuți. Femeia era însoțită de partenerul său, în vârstă de 87 de ani, și venise la CARP pentru obținerea unei adeverințe necesare depunerii unor documente la Casa Națională de Pensii, potrivit IaşiTV.

Potrivit informațiilor disponibile, starea de sănătate a femeii s-a deteriorat subit, aceasta intrând în stop cardiorespirator în timp ce aștepta eliberarea documentului. Angajații instituției au apelat imediat numărul unic de urgență 112, solicitând intervenția unui echipaj medical, apelul fiind efectuat în jurul orei 11:00.

Un echipaj de ambulanță a ajuns la fața locului și a început manevrele de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, femeia nu a mai putut fi salvată şi decesul a fost constatat la scurt timp după intervenție.

În conformitate cu procedurile legale pentu astfel de situații, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Rădăuți au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul.