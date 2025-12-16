CNAIR anunță posibile disfuncționalități temporare, miercuri, la plata rovinietei şi a taxelor de pod

CNAIR anunță posibile întreruperi temporare în emiterea rovinietei și a peajului prin SMS, miercuri seară, din cauza unor lucrări la infrastructura de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în cursul zilei de miercuri, 17 decembrie 2025, pot apărea dificultăți temporare în procesul de emitere a rovinietei și a peajului (taxele de pod) prin intermediul serviciului SMS.

Potrivit CNAIR, disfuncționalitățile ar putea fi înregistrate în intervalul orar 22:00 - 23:00 și sunt cauzate de efectuarea unor lucrări la infrastructura de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă. În acest interval, emiterea documentelor de plată ar putea fi îngreunată sau temporar indisponibilă.

În acest context, reprezentanții companiei le reamintesc șoferilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, pentru a evita eventualele probleme generate de aceste întreruperi tehnice.

În ceea ce privește peajul, acesta poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea.

Plata poate fi realizată la punctele de lucru ale distribuitorilor autorizați, precum și prin intermediul portalurilor online și al aplicațiilor dedicate sistemelor de operare ale telefoanelor mobile, puse la dispoziție de aceștia.

CNAIR recomandă utilizatorilor rețelei rutiere să țină cont de această informare și să își planifice din timp achiziționarea rovinietei sau plata taxelor de pod, pentru a evita eventuale inconveniente.