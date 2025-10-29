„Europa se află deja în stare de război”. Experții polonezi trag un semnal de alarmă, pe fondul intensificării atacurilor hibride rusești

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina nu este un conflict local limitat la granițele ucrainene, ci parte dintr-un „război sistemic” purtat împotriva întregului Occident, avertizează experții Centrului pentru Studii Estice (OSW), principalul grup de reflecție guvernamental din Polonia. Analiștii susțin că Moscova mizează pe slăbiciunile și oboseala strategică a Occidentului pentru a-și atinge obiectivele geopolitice.

„Acest război nu este un conflict local pentru o parte de teritoriu ucrainean. Este parte a războiului sistemic al Rusiei cu Occidentul”, a declarat Marek Menkiszak, șeful departamentului pentru Rusia din cadrul OSW. El susține că Moscova a încercat să-și justifice eșecul inițial în cucerirea rapidă a Ucrainei prin escaladarea conflictului la nivel strategic, potrivit Kyiv Post.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri a experților OSW cu jurnaliști, marți, 28 octombrie, la Washington D.C., unde au prezentat evaluarea poloneză asupra tendințelor de securitate din regiune.

Această evaluare este împărtășită și de premierul polonez Donald Tusk, care a avertizat recent că „Europa este deja în război – dar un nou tip de război”.

Experții OSW mai afirmă că Rusia mimează dorința de pace doar pentru a câștiga timp. Moscova ar fi trimis „oferte de afaceri” către administrația Trump, iar tentativele diplomatice ar fi doar tactici de manipulare.

„Rușii încearcă să falsifice un proces de pace”, avertizează analiștii. Totodată, ei subliniază că regimul Putin vede Ucraina ca fiind esențială pentru supraviețuirea sa politică. „Sunt prizonierii propriilor convingeri”, spune expertul Witold Rodkiewicz, referindu-se la ideologia Kremlinului care contestă existența națională a Ucrainei.

Rusia atacă deja NATO prin operațiuni hibride

Wojciech Konończuk, directorul OSW, a atras atenția că Rusia desfășoară permanent atacuri hibride împotriva țărilor NATO. Acestea includ agresiune informațională și propagandă anti-occidentală; incursiuni aeriene – aici ne referim la avioanele militare ruse care au violat recent spațiul aerian al Estoniei; drone lansate din Belarus care au pătruns în Polonia; „baloane ale traficanților” – dispozitive lansate deliberat pentru a perturba traficul aerian în Lituania, Polonia și Scandinavia; cât și criza de la granița Poloniei cu Belarus, folosită de Moscova pentru a destabiliza regiunea prin migrație ilegală organizată.

Ca răspuns, Polonia a închis un important punct de trecere la granița cu Belarus, măsură care a afectat și interesele economice rusești și chineze.

Strategia Moscovei: mizează pe slăbiciunile Occidentului

„Rușii pariază pe slăbiciunile noastre”, avertizează Menkiszak. Kremlinul speculează crizele politice interne din SUA și Europa, încercând să creeze dezbinare.

Analiștii OSW susțin că Moscova consideră ascensiunea unor politicieni precum Donald Trump drept „semne ale declinului Occidentului” și speră că sprijinul pentru Ucraina se va eroda în timp.

Totuși, experții contrazic această idee: „Nu există semne de oboseală față de Ucraina în Europa”, au transmis aceștia, adăugând că nu se așteaptă la prăbușirea frontului ucrainean.

Temându-se că Rusia este pregătită pentru un conflict pe termen lung, Polonia a anunțat o nouă creștere a cheltuielilor militare. Dacă în 2024 a alocat 4,5% din PIB, în 2025 bugetul pentru apărare va crește la 4,7% din PIB – 50 de miliarde de dolari, cea mai mare proporție din NATO.