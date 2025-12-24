search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
Accident grav în Argeș: o femeie a murit, iar alte patru persoane au fost rănite după ce o mașină a ieșit de pe carosabil

Publicat:

O persoană și-a pierdut viața, iar alte patru au fost rănite miercuri dimineață, într-un grav accident rutier produs pe DN 65, în zona localității Lunca Corbului, județul Argeș. Autoturismul în care se aflau victimele a părăsit carosabilul și a ajuns în șanț.

La fața locului a intervenit o ambulanță SMURD de prim ajutor FOTO: Arhivă
La fața locului a intervenit o ambulanță SMURD de prim ajutor FOTO: Arhivă

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, în accident a fost implicat un singur autoturism. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, o autospecială de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. În urma impactului, cinci persoane au fost rănite, două bărbați și trei femei.  

O femeie de 61 de ani a murit

Reprezentanții ISU Argeș au transmis că una dintre victime, o femeie în vârstă de aproximativ 61 de ani, nu a mai putut fi salvată, în ciuda manevrelor de resuscitare. Celelalte patru persoane rănite au fost evaluate la fața locului și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. 

În urma evenimentului au rezultat cinci victime, două de sex masculin și trei de sex feminin, dintre care una (femeie, în vârstă de aproximativ 61 de ani) decedată. În urma evaluării la fața locului, echipajele medicale au transportat la spital patru persoane”, au transmis reprezentanții ISU Argeș, potrivit Agerpres.

Pompierii au asigurat, totodată, măsuri specifice de prevenire a incendiilor.

Trafic îngreunat și anchetă în desfășurare

Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române a anunțat că traficul s-a desfășurat cu dificultate pe DN 65, între Pitești și Slatina, în zona producerii accidentului.

Polițiștii Serviciului Rutier efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Ancheta este în desfășurare.

