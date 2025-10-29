search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Israel, Rusia și tăcerea FIG: anatomia unui dublu standard

Publicat:

Federația Internațională de Gimnastică (FIG) traversează unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, după ce sportivii israelieni au fost excluși de facto de la Campionatul Mondial din Indonezia.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Decizia autorităților de la Jakarta de a refuza vizele delegației israeliene a readus în prim-plan acuzațiile privind dublul standard și pasivitatea conducerii forului mondial.

Sportivii israelieni blocați la granița politică a sportului

Federația israeliană de gimnastică a lansat un atac fără precedent la adresa conducerii FIG după ce sportivii săi nu au primit vize pentru Campionatul Mondial de la Jakarta, aflat în desfășurare.

Guvernul Indoneziei a invocat lipsa relațiilor diplomatice și „riscuri de securitate” pentru a bloca accesul delegației israeliene. În loc să sancționeze gazda sau să mute competiția, FIG s-a limitat la o declarație formală în care „ia act de decizie” și „regretă situația”.

Președintele federației israeliene, Yigal Arad, l-a acuzat direct pe Morinari Watanabe, liderul FIG, de pasivitate și aplicare selectivă a principiilor sportive:

Dacă ar fi fost vorba de o altă țară, reacția ar fi fost promptă. În cazul Israelului, FIG alege tăcerea.

Dublul standard: Rusia are voie, Israelul nu

Ironia amară a situației este că, în urmă cu doar două săptămâni, gimnastele ruse au concurat la AEON Cup 2025 de la Tokyo sub statut „neutru”, dar în realitate reprezentând clubul „Sky Grace”, asociat cu Alina Kabaeva — fosta campioană olimpică și partenera neoficială a președintelui rus Vladimir Putin.

Astfel, în timp ce Israelul este blocat politic de la un campionat mondial, FIG nu a avut nicio problemă cu promovarea unei competiții unde sportivii ruși au fost omniprezenți, în ciuda sancțiunilor internaționale. De altfel, președintele Morinari Watanabe este considerat un aliat discret al structurilor rusești de influență din gimnastică, fiind prezent la mai multe evenimente promovate de Federația Rusă de Gimnastică chiar și după izbucnirea războiului din Ucraina.

Firul care duce la București

Influența lui Morinari Watanabe nu se oprește însă la Moscova sau Tokyo. Surse din mediul sportiv susțin că liderul FIG are relații privilegiate și cu oficiali ai Federației Române de Gimnastică Ritmică, pe care îi sprijină constant.

Finanțarea deplasării delegației României la competiția AEON Cup 2025 ar fi fost, potrivit acelorași surse, posibilă datorită implicării directe a lui Watanabe — o situație ce reia un precedent mai vechi, când acesta ar fi asigurat suport similar pentru o participare anterioară la aceeași competiție.

Acest tip de protecție și sprijin financiar este interpretat de mulți drept o extensie a rețelei de influență care menține status quo-ul la vârful FIG — un sistem în care loialitățile personale și politice par să conteze mai mult decât meritul sportiv sau transparența.

Tăcerea care costă credibilitate

Reacția timidă a FIG în cazul Israelului a provocat indignare nu doar în rândul sportivilor, ci și în cadrul Comitetului Olimpic Internațional (CIO), care a exprimat „profund regret” pentru excluderea unei delegații membre dintr-o competiție mondială.

În ciuda apelurilor internaționale, FIG a evitat orice gest concret, preferând să mențină relațiile diplomatice cu gazda indoneziană.

Această „neutralitate convenabilă” riscă să distrugă chiar principiul pe care FIG pretinde că îl apără — separarea sportului de politică. În realitate, forul mondial pare să fi transformat neutralitatea într-o formă de complicitate, în funcție de interesele președintelui și ale aliaților săi.

FIG, prinsă în propria plasă a dublelor standarde

Scandalul excluderii Israelului și contrastul cu tratamentul preferențial acordat sportivilor ruși scot la iveală o criză morală profundă în vârful gimnasticii mondiale.

Morinari Watanabe este acuzat de pasivitate și protecționism.

În timp ce FIG proclamă principii de egalitate și fair play, realitatea arată că sportul mondial continuă să fie dominat de influențe politice și de loialități care nu au nicio legătură cu gimnastica.

Opinii

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
