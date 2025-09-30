search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Putin începe cea mai amplă campanie de recrutare din ultimii nouă ani. Armata rusă va avea 1,5 milioane de militari activi până în 2026

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, 29 septembrie, recrutarea a 135.000 de bărbați până la sfârșitul anului 2025, potrivit The Moscow Times și AFP. Este anul cu cea mai amplă campanie de recrutare din 2016 încoace.

Recruti rusi: FOTO arhivă captură video Twitter
Recruti rusi: FOTO arhivă captură video Twitter

În toamna anului 2016, liderul rus a ordonat recrutarea a 152.000 de bărbați, în timp ce, în cei trei ani de când Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei, Putin a recrutat în medie 127.000 de bărbați în fiecare toamnă.

În primăvara acestui an, Rusia a mai recrutat 160.000 de bărbați, cel mai mare număr din toamna anului 2011.

De două ori pe an, Rusia organizează campanii de recrutare, bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani fiind eligibili pentru un an de serviciu obligatoriu.

Cei mai mulți sunt recrutați în primăvară, când majoritatea tinerilor absolvă școala sau facultatea.

Oficial, recruții ar trebui să servească într-o bază militară din Rusia, Kremlinul și Ministerul Apărării din Rusia susținând că ei nu sunt trimiși în luptă și că recrutarea nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina.

Ucraina a afirmat însă, în repetate rânduri, că a capturat recruți ruși, iar Putin a recunoscut  că unii dintre ei au fost trimiși din greșeală pe front la începutul invaziei din 2022.

Sunt cooptați și soldați cu contract

Pe lângă recrutarea obișnuită, Rusia a recrutat sute de mii de soldați contractuali pentru războiul din Ucraina, oferindu-le salarii mari și bonusuri generoase la înrolare.

Liderul rus a ordonat armatei sale să se extindă la 1,5 milioane de militari activi până în 2026.

 Camera inferioară a Parlamentului rus, Duma de Stat, a adoptat, săptămâna trecută, în prima din cele trei lecturi, un proiect de lege care ar urma să introducă, începând cu anul viitor, un model de recrutare militară pe tot parcursul anului.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
digi24.ro
image
Dezastrul de la Salina Praid. Târnăveni, fără apă potabilă de aproape cinci luni. „Salinitatea e peste limita egală admisă”
stirileprotv.ro
image
Cu cât ar putea fi majorat SALARIUL minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului/ SURSE: Discutiile sunt departe de a fi încheiate
gandul.ro
image
Circulație oprită pe Transalpina din cauza ninsorii și a poleiului
mediafax.ro
image
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
Ce a răspuns Călin Georgescu, întrebat dacă George Simion i-a fost „protejat sau partener”, și ce părere are acum despre PSD
digi24.ro
image
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
gsp.ro
image
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Cum protejezi mușcatele și alte flori din balcon dacă frigul se instalează devreme toamna
playtech.ro
image
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a anunțat scăderea prețurilor la energie! Când vor primi românii facturi mai mici
kanald.ro
image
Ungurii au văzut noile Dacia Duster și Bigster și au reacționat: „Nu plătim pentru lucruri inutile”
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Imagini SUPERBE cu casa de la pădure a Sânzianei Negru. Influencerița are o locuință ruptă din basme. Nicio altă vedetă nu mai are așa ceva! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cutremur pe piața asigurărilor. ASF interzice polițele de la un gigant
mediaflux.ro
image
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
Manolo Blahnik readuce opulența de la Versailles în 2025 cu o colecție capsulă inspirată de Marie Antoinette
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
Cancerul lui Kate Middleton, cel mai bine păzit secret de la Palat. Motivul pentru care nu a apărut nicio informație în tabloide

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate