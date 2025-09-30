Putin începe cea mai amplă campanie de recrutare din ultimii nouă ani. Armata rusă va avea 1,5 milioane de militari activi până în 2026

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, 29 septembrie, recrutarea a 135.000 de bărbați până la sfârșitul anului 2025, potrivit The Moscow Times și AFP. Este anul cu cea mai amplă campanie de recrutare din 2016 încoace.

În toamna anului 2016, liderul rus a ordonat recrutarea a 152.000 de bărbați, în timp ce, în cei trei ani de când Rusia a început invazia pe scară largă a Ucrainei, Putin a recrutat în medie 127.000 de bărbați în fiecare toamnă.

În primăvara acestui an, Rusia a mai recrutat 160.000 de bărbați, cel mai mare număr din toamna anului 2011.

De două ori pe an, Rusia organizează campanii de recrutare, bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani fiind eligibili pentru un an de serviciu obligatoriu.

Cei mai mulți sunt recrutați în primăvară, când majoritatea tinerilor absolvă școala sau facultatea.

Oficial, recruții ar trebui să servească într-o bază militară din Rusia, Kremlinul și Ministerul Apărării din Rusia susținând că ei nu sunt trimiși în luptă și că recrutarea nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina.

Ucraina a afirmat însă, în repetate rânduri, că a capturat recruți ruși, iar Putin a recunoscut că unii dintre ei au fost trimiși din greșeală pe front la începutul invaziei din 2022.

Sunt cooptați și soldați cu contract

Pe lângă recrutarea obișnuită, Rusia a recrutat sute de mii de soldați contractuali pentru războiul din Ucraina, oferindu-le salarii mari și bonusuri generoase la înrolare.

Liderul rus a ordonat armatei sale să se extindă la 1,5 milioane de militari activi până în 2026.

Camera inferioară a Parlamentului rus, Duma de Stat, a adoptat, săptămâna trecută, în prima din cele trei lecturi, un proiect de lege care ar urma să introducă, începând cu anul viitor, un model de recrutare militară pe tot parcursul anului.