Video Misterul unei mașini abandonate într-un aeroport din Brazilia: taxele de parcare au ajuns la 35.000 de dolari. De ce nu poate fi ridicată

Un autoturism abandonat de mai bine de șase ani într-o parcare a Aeroportului Internațional Galeão din Rio de Janeiro continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru autorități. Proprietarul mașinii a dispărut fără urmă, iar taxele de parcare acumulate au ajuns la aproximativ 35.000 de dolari, depășind cu mult valoarea actuală a vehiculului.

Este vorba despre un Honda Civic EX-L Coupé fabricat în 2008, un model rar întâlnit în Brazilia și care nu a fost comercializat oficial pe această piață. Vehiculul a fost descoperit recent în parcarea Terminalului 2, într-o stare avansată de degradare: fără plăcuțe de înmatriculare, cu anvelopele dezumflate și acoperit de rugină, potrivit Yahoo Autos.

Cazul a atras atenția presei locale și a autorităților, mai ales din cauza indiciilor descoperite în interiorul mașinii. Documentele și autocolantele găsite indică faptul că automobilul a fost înmatriculat inițial în statul american New York, după care ar fi trecut prin Belize și Guatemala înainte de a ajunge în Brazilia, parcurgând peste 15.000 de kilometri.

Specialiștii consideră că o parte a traseului a fost realizată pe cale maritimă, deoarece regiunea Darién Gap, situată între Panama și Columbia, nu poate fi traversată cu automobilul pe cale rutieră.

Potrivit sursei citate, un alt detaliu care alimentează misterul este existența unei amenzi de parcare emise în orașul Cabo Frio în anul 2019, ceea ce sugerează că vehiculul era încă folosit în Brazilia cu puțin timp înainte de a fi abandonat la aeroport.

Poate cel mai straniu element al întregii povești este faptul că autoritățile au găsit cheile mașinii în interior, pe scaunul șoferului, ca și cum proprietarul ar fi coborât pentru câteva momente și nu s-ar mai fi întors niciodată.

În ciuda faptului că automobilul ocupă de ani întregi un loc de parcare valoros, administratorii aeroportului nu îl pot ridica sau valorifica din cauza unui complex blocaj juridic. Legislația impune parcurgerea unor proceduri ample înainte ca un vehicul abandonat să poată fi confiscat sau scos la licitație.

Procesul presupune identificarea și notificarea proprietarului înregistrat, însă normele privind protecția datelor personale au îngreunat semnificativ aceste demersuri.

Între timp, taxele de parcare au continuat să se acumuleze zilnic. După mai bine de 2.100 de zile de staționare, datoria estimată a ajuns la aproximativ 35.000 de dolari, o sumă considerabil mai mare decât valoarea actuală a automobilului.

Autoritățile nu exclud posibilitatea ca mașina să rămână în același loc încă mulți ani, dacă proprietarul nu va fi identificat și procedurile legale necesare nu vor fi finalizate.

Deși cazul a atras atenția la nivel internațional, specialiștii spun că vehiculele abandonate în parcările aeroporturilor nu reprezintă un fenomen neobișnuit.

În unele situații, proprietarii părăsesc definitiv țara din motive financiare sau juridice și își abandonează mașinile, în timp ce în alte cazuri intervin evenimente neprevăzute, precum îmbolnăvirea gravă sau decesul acestora.