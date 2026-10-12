Au furat cardul de combustibil al pompierilor și s-au dus deghizați de 137 de ori la benzinării. Prejudiciul este impresionant

Patru persoane, printre care doi adolescenți de 15 ani, sunt acuzate că au furat cardul de carburant al pompierilor din departamentul francez Aisne și l-au folosit de 137 de ori, în 14 benzinării, provocând un prejudiciu de 22.000 de euro.

Benzinărie Foto: Inquam Photos

Pompierii de la Serviciul Departamental de Incendiu și Salvare (SDIS) din Aisne nu bănuiau că descoperirea geamului spart al unuia dintre camioanele lor avea să se soldeze cu o pagubă atât de mare. Mai multe obiecte au fost furate din interior, printre care și cardul de carburant, a cărui dispariție nu au constatat-o imediat. Acesta avea însă să îi coste scump. Cardul a fost folosit de 137 de ori, scrie Lindependant.fr

Ancheta se anunța minuțioasă. Suspecții au luat măsuri de precauție extreme, folosind mai multe vehicule cu numere de înmatriculare false și deghizându-se pentru a nu fi identificați de camerele de supraveghere.

Jandarmii din Sissonne și Laon au avut însă mai multă răbdare și au reușit să îi identifice. Patru persoane au fost reținute: doi adulți, un bărbat și o femeie, precum și doi adolescenți de 15 ani, relatează publicația L’Aisne nouvelle.

Doi adulți și doi minori

Cei doi adulți au fost judecați în procedură de urgență vineri, 2 octombrie, în fața Tribunalului Corecțional din Laon. Femeia și bărbatul, acesta din urmă fiind achitat parțial pentru unele fapte, au fost condamnați la 18 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere judiciară, pe o perioadă de doi ani. În cazul bărbatului, au fost impuse și obligația de a munci și cea de a despăgubi victimele.

Instanța a dispus confiscarea sumei de 1.086,15 euro, ridicată în timpul percheziției, precum și restituirea sumei de 4.843 de euro, provenită dintr-un alt bun pus sub sechestru. Cei doi vor trebui, de asemenea, să ramburseze parțial prejudiciul suferit de SDIS. Primul va trebui să plătească instituției 1.066,15 euro, în timp ce al doilea va trebui să achite 4.602,39 euro, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul material.

Parchetul intenționează să facă apel

Având în vedere faptele imputate, verdictul a fost dezamăgitor pentru parchet. „Rezultatul acestei judecări în procedură de urgență este destul de dezamăgitor și ne gândim să facem apel atât în ceea ce privește achitările, cât și pedepsele și confiscările dispuse”, a declarat procurorul Jean-Baptiste Miot pentru publicația citată.

Cei doi minori vor fi judecați la sfârșitul anului de Tribunalul pentru Minori din Laon. Ei au fost aduși în fața judecătorului pentru minori la 30 septembrie și au fost plasați în centre specializate, unul dintre ei fiind plasat și sub control judiciar.